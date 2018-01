Bond oggi | il crash degli anni ' 60 si ripeterà? C' è da temerlo

Bond oggi : Btp sull'ottovolante. Di chi la colpa e come reagire : ... ai quali conviene piuttosto vendere i tassi fissi - soprattutto se governativi - e restare liquidi per qualche mese o passare su Etf relativi ai corporate variabili, agli inflation mondo (scesi su ...

Allerta meteo/ Neve abBondante al Nord - aumento rischio nubifragi in Liguria (oggi - 11 dicembre 2017) : Allerta meteo, previsioni del tempo e maltempo: oggi, 11 dicembre 2017. Big Snow arriva ed è preoccupazione nel Nord del paese. Problemi legati ai temporali in Liguria e zone limitrofe.(Pubblicato il Mon, 11 Dec 2017 08:23:00 GMT)

Bond oggi : chi si impone in real - con rendimenti all'8% : Entrambi però non piacciono al mondo economico e non sono quindi da escludere colpi di scena. Ciò alimenterà tensioni sulla valuta di un Paese che ha bisogno di un Governo efficiente ed estraneo agli ...

Allerta Meteo in Trentino : neve e pioggia in arrivo - “attese precipitazioni abBondanti e diffuse” : La protezione civile del Trentino ha emesso un avviso di Allerta ordinario: secondo le previsioni di MeteoTrentino infatti “tra domenica a martedì sono attese precipitazioni abbondanti e diffuse. Dal pomeriggio di domenica probabili nevicate anche nei fondovalle più bassi con cumulati, fino alle prime ore del mattino di lunedì, compresi tra 10 e 30 cm. In seguito progressivo innalzamento della quota neve, a partire da sud, che nel ...

Bond oggi : oltre l'8% in dollari - sfida infernale : Qualche esempio Torniamo al mondo 'Otc' e segnaliamo quattro 'iper high yield' interessanti, pur con storie diverse alle spalle e comunque con ammontare in emissione oltre il miliardo di dollari. Si ...

Bond oggi : alter ego ai Bund cercasi! Con molti candidati : ... grazie agli effetti di una 'duration' a 42, quasi un record che comporta estrema sensibilità al variare di notizie o indiscrezioni sulla politica monetaria. L'Olanda (rating AAA) è logicamente ...

Eventi Frosinone Calcio - oggi conferenza progetto mini-Bond 'Tifosy' : Tifosy è la prima e unica piattaforma di crowdfunding online, specializzata esclusivamente in sport che permette a tutti di investire nello sport in modo completamente sicuro e trasparente. ...

Bond oggi : sale la volatilità ma non è un male! : Vicende di economia reale hanno riportato tensione con movimenti accentuati, che offrono la possibilità di posizionamenti a quotazioni più interessanti. Tutto questo sempre che i venti ribassisti non ...

Bond oggi : quelli che salgono e quelli che scendono : E' un segnale chiaro da parte dei mercati: non si crede più di tanto che la politica espansiva della Bce possa durare a lungo. Dai 96,9 di febbraio il Cdp ha fatto una lunga marcia, considerando il ...

Allerta meteo Veneto : pioggia abBondante - confermato l’allarme fino a domani : Il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto conferma l’allarme per le aree montane e pedemontane in vista delle abbondanti precipitazioni attese per oggi e sino a domani. Il nuovo bollettino meteorologico emesso oggi evidenzia lo stato di ‘Allarme’ per possibili situazioni di criticita’ idrogeologiche dovute a intense precipitazioni, sino alle ore 16 di domani sulla rete idraulica dei bacini ...

Bond oggi : storie da cardiopalma in $ - con super yield : Tre fra migliaia di emissioni La vastità del comparto high yield in dollari è esplosa negli ultimi anni, sull'onda della politica monetaria espansiva della Fed e di un'economia in piena evoluzione. ...

Mps : parte oggi offerta scambio azioni a Bondholder retail : Milano, 31 ott. (askanews) E' partito oggi alle 8.30 il periodo di adesione all'offerta relativa allo scambio delle azioni Mps in capo agli ex obbligazionisti retail, portatori del Bond 2018 Upper2, ...