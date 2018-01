Un bambino di 5 anni è stato trovato morto in casa a Cupramontana, in provincia di Ancona. I soccorritori, allertati con una chiamata, hanno inutilmente tentato di rianimarlo per una quarantina di minuti. Nell'abitazione i carabinieri non hanno trovato tracce di sangue. La mamma del piccolo, incinta, è stata portata in stato di shock inospedale a Jesi. Il papà, disoccupato e in cura per problemi psichici, è stato interrogato dai carabinieri.(Di giovedì 4 gennaio 2018)

