Bitcoin | primo blocco possibile

A Torino il primo negozio in cui si paga con i Bitcoin : 'Lo usano soprattutto uomini, con background informatico'

A Torino il primo negozio dove paghi con i Bitcoin : Compri prodotti per la casa come detersivo, bagnoschiuma, padelle e ti avvicini alla cassa. Ma invece di estrarre il portafogli e di pagare con i contanti prendi il cellulare e saldi il conto con i ...

Il Bitcoin è balzato oltre i 18 mila dollari dopo il lancio a Chicago del primo future sulla criptovaluta : Partenza con sprint per il Bitcoin scambiato per la prima volta al Chicago Board Options Exchange (Cboe). La moneta digitale, che ha debuttato a quota 15mila dollari e ha superato nei primi scambi la ...

Non solo Bitcoin : gatti digitali scambiati per milioni di dollari. Ecco il primo gioco per criptovalute : Come se non bastasse il trading in Bitcoin, adesso arriva anche il game basato sulla blockchain fatto di compravendita di gatti digitali, un po’ sul modello dei Pokemon. In pochi...

Bitcoin : apre il primo negozio in Italia per acquistarli : Si chiama Comproeuro, e il gioco di parole si rivela appena varchi l’ingresso: è il primo negozio Italiano di Bitcoin, aperto a Rovereto (via Rialto 21) lo scorso weekend. Porti gli euro e in cambio ricevi Bitcoin al cambio attuale. Per ora si limita a vendere gadget e Bitcoin-card di valore non superiore a 100 euro, che con la madre di tutte le criptovalute vicino ai 10 mila euro, non sono che spiccioli. Ma col tempo, se il Bitcoin continuasse ...

Bitcoin - dopo il picco si esprimono Fed e BCE : Il Bitcoin, la più nota tra le criptovalute oggi in circolazione, mercoledì 29 novembre ha raggiunto il picco massimo di quotazione nei confronti del dollaro, superando per la prima volta in assoluto il tetto di 11.000 $, arrivando a toccare un valore di 11.434 $ per unità di valuta digitale. Aumento vertiginoso della valuta L'aumento in termini percentuali rispetto al giorno precedente risulta superiore al 10%, fatto eccezionale che non è di ...

Gestore francese lancia primo fondo comune di Bitcoin : Il gruppo francese Tobam ha annunciato la creazione del primo fondo comune di Bitcoin al mondo, offerta che avvicinerebbe molto gli investitori istituzionali alle criptovalute. Il lancio del fondo è stato approvato dall'Autorité des Marchés Financiers, uno dei principali regolatori del ...