Bimbo di 5 anni morto in casa | padre interrogato dai carabinieri

Ancona : Bimbo di 5 anni muore in casa - padre ascoltato da CC : Ancona, 4 gen. (askanews) Un bimbo è stato trovatro morto in casa a Cupramontana, in provincia di Ancona. A quanto riferisce il Corriere Adriatico, intorno alle 18.15 alla Croce Verde del paese è ...

Ancona - Bimbo di 5 anni morto in casa. Il padre sotto interrogatorio : Un bimbo di 5 anni è morto in casa a Cupramontana (Ancona), secondo una prima ricostruzione, ucciso dal padre che è stato portato in caserma dai carabinieri. L’uomo, un 24enne macedone, è disoccupato ed è in cura per problemi psichiatrici. La madre, in stato di choc, è stata soccorsa dal 118. Sul posto i carabinieri di Fabriano che stanno cercando di ricostruire i fatti L'articolo Ancona, bimbo di 5 anni morto in casa. Il padre sotto ...

Pompei - Rubano cosmetici e li nascondono nello zaino di un Bimbo di 2 anni - arrestate due donne

Palermo - la tv gli cade addosso : grave un Bimbo di due anni : Il bimbo ha provato ad accendere la tv ma lo schermo gli è caduto addosso. Dramma a Partinico, in provincia di Palermo, dove un bimbo di 2 anni è rimasto schiacciato da un televisore. Secondo una ...

In Iran oltre 20 morti e 450 arresti. Tra le vittime un Bimbo di 11 anni : Zollfaghari ha aggiunto che la politica del Consiglio di sicurezza del ministero dell'Interno è quella di tenere sotto controllo la situazione, sottolineando che 'la polizia e le altre forze di ...

Bimbo CADE DAL QUINTO PIANO E MUORE/ Mortara (Pavia) - le urla dei vicini : “non può succedere a 2 anni!” : 2 anni, BIMBO CADE dal QUINTO PIANO e MUORE: la tragedia di Capodanno a Mortara, Pavia. Cosa è successo, le urla dei vicini e una famiglia egiziana sconvolta dalla morte del figlio(Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 11:19:00 GMT)

Iran - altri 9 morti negli scontri Tra le vittime Bimbo di 11 anni : Non si fermano le proteste in tutto l'Iran. Dopo gli scontri degli scorsi giorni che hanno portato alla morte di 12 persone, la scorsa notte dopo nuovi tafferugli tra manifestanti e Guardia della Rivoluzione sarebbero morte altre nove persone. A darne notizia è stata la stessa tv di Stato Iraniana. I cortei nei vari centri Iraniani sono partiti per protestare contro il caro vita e la disoccupazione. Secondo le ultime notizie riportate dai ...

