Biglietti gratis per gli arabi al Museo Egizio di Torino - scoppia la polemica. Giorgia Meloni : "Delirio". La replica : "È solo promozione" : Torna a Torino la polemica per la campagna lanciata per il secondo anno dal Museo Egizio che prevede un biglietto gratis agli arabi che si presentano alla biglietteria in coppia. Campagna rilanciata con cartelloni apparsi in questi giorni sui bus cittadini, ritenuta dal direttore Christian Greco "un mezzo per condividere il prezioso patrimonio del Museo con le genti del paese d'origine di quel patrimonio".Un'iniziativa invece "assurda, ...

Biglietti per il Festival di Sanremo 2018 gratis : come partecipare al concorso : I Biglietti per il Festival di Sanremo 2018 saranno disponibili dall'8 gennaio prossimo ma è attivo un gioco che consente a tutti gli interessati di provare a vincerli in modo semplice. Il concorso in questione è rivolto solo ai maggiorenni. Per partecipare è necessario registrarsi all'ingresso del casinò di Sanremo entro il 7 gennaio acquistando ticket slot non convertibili del valore di 10 euro. Tutti coloro che lo faranno, riceveranno una ...

Easyjet regala 256 Biglietti gratis su Facebook? Torna il concorso bufala delle nuove rotte aeree : Ma davvero Esyjet sta regalando 256 biglietti gratuiti attraverso un questionario su Facebook con l'intento di promuovere le nuove rotte della compagnia aerea? La bufala è Tornata a distanza di circa un mese ad imperversare sulle bacheche social e proprio come accaduto qualche settimana fa sono in moltissimi a crederci. Sarà forse la voglia di evadere e credere nella dea bendata che una volta tanto colpisce anche i meno fortunati. Ma come ...

Più Biglietti gratis per onlus a S.Siro ma poche sono accreditate : Milano, 22 nov. (askanews) Estendere il più possibile l'elenco delle associazioni e delle onlus che beneficiano dei biglietti messi a disposizione gratuitamente dal Comune di Milano per i concerti e ...

Biglietti gratis per Vasco Modena Park – Il Film - ingressi gratuiti o scontati per il concerto al cinema a dicembre : Gli iscritti al fan club di Vasco Rossi potranno assistere al nuovo grande evento dedicato al rocker con Biglietti gratis per Vasco Modena Park, il Film-concerto diretto da Pepsy Romanoff in programmazione nei cinema a dicembre. Dal 4 al 7 dicembre sarà in tutte le sale italiane la versione cinematografica dell'evento che il 1° luglio a Modena ha visto Vasco Rossi celebrare 40 anni di successi assieme ai 220.000 spettatori accorsi da ogni ...

Biglietti gratis Alitalia grazie all’anniversario su Facebook : replica ufficiale - quali rischi con la bufala : Possibile ottenere via Facebook dei Biglietti gratis Alitalia grazie all'anniversario della compagnia aerea? La risposta alla domanda potrebbe sembrare scontata per molti ma non per tutti visto il proliferare dell'iniziativa/truffa che è ancora in queste ore sta imperversando sul canale social. Avevamo già riferito del pericolo legato al presunto regalo di Biglietti Alitalia in questo weekend, mettendo in guardia gli internauti dal ...

Biglietti gratis Alitalia : la nuova truffa corre su Facebook : Indietro 6 novembre 2017 ROMA – E’ l’ennesima truffa quella che gira su Facebook dei Biglietti gratis Alitalia.In un post diffuso negli ultimi giorni si legge: “Alitalia offre in omaggio 2 Biglietti gratuiti per tutti per aver compiuto 25 anni”. Cliccando sul post si viene reindirizzati ad un finto sondaggio al termine del quale sarete […] L'articolo Biglietti gratis Alitalia: la nuova truffa corre su Facebook sembra essere il primo su ...

Napoli - Biglietti gratis a tifosi vicini alla Camorra : Pecoraro convoca De Laurentiis : Il Napoli di Maurizio Sarri è ancora primo in classifica nonostante il pareggio a reti bianche maturato sul campo del Chievo Verona di Rolando Maran. Se le cose vanno a gonfie vele in Italia, la stessa cosa non si può dire in campo europeo visto che gli azzurri sono molto vicini all'eliminazione dalla Champions League: solo un miracolo e un pizzico di fortuna potranno far qualificare il Napoli agli ottavi di finale.C'è qualcosa di ...

Biglietti gratis ad ultrà Napoli : De Laurentiis martedì in Procura : Dopo Andrea Agnelli, anche Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, dovrà rispondere dell’elargizione di Biglietti a gruppi ultras sui quali la Procura Federale vuole vederci chiaro. Stando a quanto riferisce oggi la ‘Gazzetta dello Sport’, domani martedì 7 novembre, il numero uno del club partenopeo sarà ascoltato a Roma da parte del Procuratore Federale Giuseppe Pecoraro. Il grande accusatore del presidente della Juventus, condannato ...

Alitalia regala Biglietti gratis per il suo anniversario : bufala Facebook o super offerta? : Da alcune ore a questa parte sta girando la catena Facebook "Alitalia regala biglietti gratis", nell'ambito di un'iniziativa che sarebbe stata concepita dalla famosa compagnia nazionale in occasione del suo anniversario. In particolare, si parla del venticinquesimo compleanno, grazie al quale l'azienda avrebbe messo in palio un numero limitato di tagliandi per alcune rotte da vincere praticamente a costo zero. Si tratta di una bufala o c'è ...