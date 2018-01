Bari | dramma della solitudine in via Celentano | corpo di un pensionato scoperto in un

: #Bari, "Karamazov" multimediale tra comicità popolare e il dramma del parricidio: applausi per il debutto al teatro… - Borderline_24 : #Bari, "Karamazov" multimediale tra comicità popolare e il dramma del parricidio: applausi per il debutto al teatro… -

Leggi la notizia su bari.ilquotidianoitaliano

(Di giovedì 4 gennaio 2018) Ennesimo. Ildi un uomo di circa 60 anni è stato ritrovato questo pomeriggio in avanzato stato di decomposizione in un appartamento in via. Secondo una ...