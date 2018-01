Banche | più trasparenza sui titoli tossici? La Germania rinvia tutto al 2020

Le Banche tornano ad assumere Le figure più ricercate nel credito I piani fintech degli istituti italiani : La rivoluzione fintech inizia a creare nuovi posti di lavoro nelle banche statunitensi, ma per chi ha perso il posto sarà difficile tornare in sella. Anche in Italia la digitalizzazione dei servizi bancari avanza: da Intesa Sanpaolo, che sta rinnovando anche la prima linea manageriale e punta a rafforzare Banca 5, a Unicredit, prossima al lancio di Buddybank, fino a Mps, che oltre al modello multicanale sta sperimentando sportelli e assistenti ...

L'anno delle Banche e del Pil che sale - salvi gli istituti più deboli : ... Warren Buffet rileva 9% compagnia - 6 OTT - Ilva: piano Am Investo,4.000 esuberi,restano 10mila - 9 OTT - Nobel per l'economia a Richard H. Thaler - 10 OTT - Atlantia: ok Consob spagnola ad opa su ...

Gentiloni : un’Italia più solida. Le spine di Banche e migranti : Per un personaggio come Paolo Gentiloni che ha fatto del low profile la sua cifra stilistica, costituirà una sorta di fuor d’opera presentarsi in pompa magna per rivendicare i risultati del suo governo con l’enfasi che si addice ad una occasione solenne come la conferenza stampa di fine anno del premier convocata domani. Ma visto che la scadenza di...

Le Banche si fanno sempre più digitali - ma restano imperniate sullo sportello tradizionale : Da una ricerca dell’Osservatorio Fintech & Digital Finance della School of Management del Politecnico di Milano emerge che gli istituti finanziari ed in particolare le banche sono sempre più digitalizzati, anche se rimane molto...

I furti di identità e le truffe online costano alle Banche più delle rapine : Nei primi sei mesi di quest'anno 11mila casi di dati personali rubati per ottenere prestiti e non rimborsarli. Sottratti oltre 77 milioni di euro

Banche - Padoan : liquidazione sarebbe stata ben più grave : Lo ha affermato il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, sottolineando che una liquidazione sarebbe stata 'ben più gravi …

Alleanze - governo - euro - Banche. Cosa hanno detto Di Maio e Salvini a Mezz'ora in più : "Se non raggiungiamo il 40%" dei voti alle politiche di certo ci prenderemo la responsabilità di assicurare un governo a questo paese". Lo ha detto Luigi Di Maio ospite del programma di Lucia Annunziata 'Mezz'ora in più'. E ha spiegato: "Faremo un appello pubblico la sera delle elezioni a tutti i gruppi parlamentari per chiedere di votare la ...

La Commissione d'inchiesta sulle BANCHE si appresta a sentire Padoan, Visco e Ghizzoni: ai tre verranno poste le giuste domande sulla crisi? STEFANO CINGOLANI(Pubblicato il Sun, 17 Dec 2017 06:01:00 GMT)

Banche - la commissione prepara le audizioni più 'calde' : Il Pd si prepara ad una settimana bollente in vista delle prossime audizioni in commissione da quella dell'ex ad di Unicredit Federico Ghizzoni al governatore di Bankitalia Visco -

Maria Elena Boschi - il 20 dicembre in Commissione Banche la deposizione di Federico Ghizzoni : 'Tempi ancora più bui' : Un Vietnam, per Maria Elena Boschi . Soltanto poche ore fa le parole di Giuseppe Vegas in Commissione banche, una deposizione sul caso Etruria che la inguaia, e non poco. Ma il peggio deve venire: ...

Banche - gli italiani preferiscono sempre di più le operazioni elettroniche : Andare in filiale per le proprie operazioni bancarie è qualcosa sempre meno di moda in Italia. Lo sportello bancario ha lasciato progressivamente il posto a telefonini e internet. Chiaramente questo ha comportato un progressivo cambiamento anche a livello delle singole operazioni, con la crescita di quelle elettroniche a scapito delle tradizionali (come l'uso dei vecchi assegni di carta). Come cambiano le Banche in Italia Questo è il succo del ...

Einaudi - le idee salvano le Banche più dei capitali : Proprio in questi giorni pare sia stato definito un accordo europeo sulle dotazioni di capitale delle banche, ritenute sufficienti per metterle «al sicuro» da possibili nuove crisi, stile 2007/2008. C'è stata molta polemica tra le autorità bancarie italiane e i fautori delle prime bozze pensate a Francoforte. La posizione italiana è che rendendo troppo stringenti i parametri si rende più difficile prestare quattrini. Il ...