Bambino di 5 anni trovato morto in casa La mamma incinta portata in ospedale | il papà

Ancona - Bambino di 5 anni ucciso in casa : interrogato il padre - mamma sotto choc : Giallo a Cupra Montana per la morte di un bambino macedone di 5 anni. Intorno alle 18.15 alla Croce Verde del paese è arrivata una chiamata di soccorso da via Niccolò Bonanni. Sul posto anche i ...

Bambino di 5 anni trovato morto in casa. La mamma incinta portata in ospedale - ascoltato il papà : Giallo a Cupra Montana per la morte di un Bambino macedone di 5 anni. Intorno alle 18.15 alla Croce Verde del paese è arrivata una chiamata di soccorso da via Niccolò...

Capodanno di sangue - la zia del Bambino ferito : "A San Giovanni si spara tutti i giorni" : "Stefano sta bene ma ha rischiato di restare invalido". A parlare è la zia del 12enne ferito da un proiettile vagante nella notte di...

Pavia - precipita dal quinto piano e muore : il Bambino di due anni tradito dalla finestra : Era accostata e non agganciata: il piccolo non se n'è accorto. Voleva guardare fuori, per questo era salito su un tavolo appoggiato ai vetri

Pavia - Bambino di due anni precipita dal quinto piano e muore : Un bambino di due anni è morto dopo essere precipitato dal quinto piano di un palazzo a Mortara in provincia di Pavia. Sul posto è arrivato il personale de 118 che ha trovato il piccolo...

A Napoli 35 feriti per i botti - anche un Bambino di 8 anni. Paura per una bomba carta a Torino : È di 35 feriti il bilancio dei festeggiamenti per il Capodanno tra Napoli e provincia. Il più piccolo ha solo 8 anni ed è ferito alla mano destra per lo scoppio di un petardo. Nel dettaglio a Napoli sono state 22 le persone ferite per lo scoppio di botti e 13 in provincia. ...

Samarth - il Bambino di due anni amico delle scimmie : La sua storia è passata dalla bocca degli abitanti a tutto il mondo grazie al web. Samarth infatti ha un'amicizia particolare con le scimmie: più volte è stato visto in compagnia di più di venti ...

Alto Adige - auto finisce in un dirupo. Bambino di 6 anni salva la mamma : BOLZANO - Nonostante lo schock, un Bambino di sei anni ha salvato ieri sera sua madre, ferita gravemente in un incidente stradale su una strada di montagna in Val d'Ega, in Alto Adige. Sulla strada ...

Si droga - poi scende in strada e aggredisce un Bambino di 3 anni : Parole fortissime quelle utilizzate in aula da un giudice nei confronti di un imputato che si era reso protagonista di un reato orribile, talmente assurdo da aver fatto il giro del mondo in poche ore. "Vergognoso codardo". Questa l'espressione risuonata durante il processo, lo stesso che ha poi visto la condanna nei confronti di Nicholas Preece, 18 anni, uno studente che la ...

Cles - Bambino di 6 anni muore nel sonno per cause naturali : Cles (TRENTO) Tragedia nella notte di domenica 17 dicembre a Cles, in provincia di Trento. Mario De Luca, un bambino di sei anni, è morto nel sonno per cause naturali. Una morte improvvisa, totalmente ...

Un animale attraversa la strada : morto un Bambino di 4 anni : E' morto all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze il bambino di 4 anni di Laterina che ieri sera, a bordo dell'auto della madre, è rimasto coinvolto in un terribile incidente stradale nella zona di Castiglion...