Avvocati | ecco come cambiano le notifiche a mezzo posta e via PEC nel 2018

Novità Avvocati : ecco le nuove tariffe a seconda delle prestazioni - la tabella Video : nuove tariffe stabilite dal Ministero della Giustizia per gli avvocati [Video]. Questa è la grande novita' entrata in vigore con il nuovo decreto ministeriale che prevede delle tabelle ad hoc a seconda della prestazione fornita dal #legale al suo assistito. In particolare modo la tabella prevede i compensi per la mediazione e la negoziazione e stabilisce delle soglie minime di compenso a cui i giudici dovranno fare riferimento. Tutto ciò anche ...

Novità Avvocati : ecco le nuove tariffe a seconda delle prestazioni - la tabella : nuove tariffe stabilite dal Ministero della Giustizia per gli avvocati. Questa è la grande Novità entrata in vigore con il nuovo decreto ministeriale che prevede delle tabelle ad hoc a seconda della prestazione fornita dal legale al suo assistito. In particolare modo la tabella prevede i compensi per la mediazione e la negoziazione e stabilisce delle soglie minime di compenso a cui i giudici dovranno fare riferimento. Tutto ciò anche alla luce ...

Avvocati e commercialisti : ecco le novità - non solo fiscali previste nel 2018 Video : Il Dl fiscale collegato alla Legge di stabilita' 2018, innanzitutto prevede delle novita' per i lavoratori autonomi nel 2018, ad iniziare dalla riforma sull’equo compenso. Vediamo quindi in ordine d’importanza quali sono queste importanti misure che puntano all’impulso alla crescita, alla competitivita', al sostegno all’occupazione, dopo i recenti aggiornamenti sul concorso pubblico per 400 giudici di pace . [Video] Avvocati: bonus fiscali, ...

Avvocati e commercialisti : ecco le novità - non solo fiscali previste nel 2018 : Il Dl fiscale collegato alla Legge di stabilità 2018, innanzitutto prevede delle novità per i lavoratori autonomi nel 2018, ad iniziare dalla riforma sull’equo compenso. Vediamo quindi in ordine d’importanza quali sono queste importanti misure che puntano all’impulso alla crescita, alla competitività, al sostegno all’occupazione, dopo i recenti aggiornamenti sul concorso pubblico per 400 giudici di pace . Avvocati: bonus fiscali, riforme del ...

Silvio Berlusconi - ecco chi torna al suo fianco in Forza Italia : Avvocati - imprenditori - medici : E la dimostrazione è la tre giorni, all'Hotel Gallia di Milano, di ascolto del mondo del lavoro e dell'economia, promosso da Mariastella Gelmini e Andrea Mandelli di Forza Italia . 'Vado, ma non mi ...