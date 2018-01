Aumento di 85 euro? Scordateveli | per il 2018 saranno solo 12

Nel 2018 pagheremo i sacchetti biodegradabili al supermercato : Aumento fino 12 - 51euro : Oscillerà fra 4,17 e 12,51 euro il prezzo che ogni famiglia dovrà aggiungere quest'anno alla spesa alimentare fatta in supermercati e ipermercati. Dal 2 gennaio, infatti, si pagano i sacchetti biodegradabili e compostabili per frutta, verdura, carne e pesce. A fare la stima su questo ulteriore peso al budget familiare è l'Osservatorio di Assobioplastiche. Questo ha compiuto una prima ricognizione nella grande distribuzione, ...

In ogni caso la sostituzione batteria iPhone 6 - 7 - 6S e SE a 29 euro - possibilità in Aumento : Ancora in evoluzione il caso del depotenziamento di iPhone 6, 7, 6S e SE relativamente al programma di sostituzione della batteria, che sappiamo essere stato scontato al prezzo di 29 euro anche in Italia (in luogo degli 89 euro canonici che prima del 30 dicembre scorso occorrevano per portare a termine l'operazione con successo). Se fino a ieri vi avevamo parlato delle condizioni per avere diritto alla sostituzione scontata della batteria, ...

Mezzi pubblici a Milano - deciso l'Aumento. Sala : "Da gennaio 2019 biglietto a 2 euro" : Il capoluogo lombardo destinato a diventare la città con il servizio più costoso. Il ticket singolo per bus, tram e metrò aumenta di 50 centesimi, sale anche...

Mezzi pubblici a Milano - Aumento del biglietto Atm a 2 euro? Sala : "C'è spazio per un ritocco" : Il sindaco: "Stiamo facendo delle simulazioni, nelle grandi città internazionali i servizi sono di qualità e il prezzo deve tenerne conto". Il rincaro dovrebbe...

Dipendenti pubblici : Aumento minimo da € 1.019 euro e perequazione Video : Stretta sull’assenteismo, sulle molestie e sui conflitti di interesse, maggiori tutele per i lavoratori e maggiore forza contrattuale per i rappresentanti dei lavoratori sono le nuove regole scritte nel nuovo #contratto dei lavoratori pubblici. Il nuovo contratto avra' valenza triennale e pertanto, se la parte normativa non può essere utilizzata a ritroso per assenteismo, licenziamenti e così via, la parte economica avra' effetto dal gennaio ...

Dall’Aumento di 85 euro ai licenziamenti : come cambia il contratto degli statali : Le novità riguardano circa 250 mila dipendenti, gli statali in senso stretto (dai ministeriali agli agenti del fisco) ma la portata si estende a tutto il pubblico impiego, fatto di oltre tre milioni di lavoratori. Si tratta infatti di un contratto “apripista” che detterà la linea anche per gli altri comparti: sanità, scuola ed enti locali...

Economia - a gennaio Aumento di 952 euro a famiglia : Dalle bollette della luce ai pedaggi autostradali. Passando per assicurazioni, servizi bancari, prodotti per la casa e spese scolastiche. Con il nuovo anno arriva anche la consueta stangata di prezzi ...

Il "regalo" agli Statali prima delle elezioni : Aumento da 85 euro : Il clima natalizio, corroborato da quello di fine legislatura, non poteva che fare bene agli Statali. Nella notte tra venerdì e sabato, per la precisione alle 3:56, un tweet del ministro Marianna ...

Il regalo agli Statali prima delle elezioni : Aumento da 85 euro : Il clima natalizio, corroborato da quello di fine legislatura, non poteva che fare bene agli Statali. Nella notte tra venerdì e sabato, per la precisione alle 3:56, un tweet del ministro Marianna Madia ha annunciato la firma dell'intesa sul nuovo contratto dei dipendenti della Pubblica amministrazione, che porterà nelle loro tasche circa 85 euro al mese. Il primo aumento dopo il blocco di otto anni della contrattazione che a suo tempo era ...

Statali - dopo 8 anni firmato il contratto. Aumento medio di 85 euro lordi : Riguarda circa 250mila gli impiegati. Soddisfatti i sindacati che parlano di risultato storico. 'Si ristabilisce equilibrio tra diritti e doveri', commenta la ministra Madia -

Contratto statali - firmato l'accordo : Aumento di 85 euro al mese : Dopo otto anni di attesa nella notte è stato raggiunto un accordo per il il nuovo Contratto degli statali per il triennio 2016-2018. L'intesa prevede un aumento medio mensile pari a regime a circa 85 ...

Contratto statali - firmato il rinnovo : Aumento medio di 85 euro : L'intesa, dopo un blocco di quasi 10 anni, riguarda in tutto 247 mila dipendenti della Pubblica amministrazione: la prima tranche di incrementi per il 2018 scatterà da -

Statali - accordo sul contratto : Aumento di 85 euro al mese : Dopo un blocco di quasi dieci anni, è stato firmato nella notte un accordo per il nuovo contratto degli Statali per il triennio 2016-2018.L'intesa prevede un aumento medio mensile pari a regime a circa 85 euro lordi (da 63 a 117 euro, in base alla qualifica) sullo stipendio base per 250mila ministeriali, dipendenti delle Agenzie fiscali e di altri enti come Inps e Inail. A questo aumento va aggiunto un assegno per dieci mensilità tra i 21 e ...

Pa : firmato accordo - Aumento 85 euro : (ANSA) - ROMA, 23 DIC - E' stato firmato l'accordo per il rinnovo del contratto degli statali, ovvero per i dipendenti di ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici non economici. In tutto circa 247 ...