Atac | contratto prorogato fino al 2021

Roma - Radicali : proroga contratto servizio Atac truffa a cittadini : Roma , 4 gen. (askanews) 'La proroga del contratto di servizio in house ad Atac fino al 2021 annunciato dall'Assessora Meleo, nel momento in cui la città attende da parte della Sindaca l'indizione del ...

Atac . Radicali : proroga contratto servizi truffa ai cittadini : “La proroga del contratto di servizi o in house ad Atac fino al 2021 annunciato dall’Assessora Meleo, nel momento in cui la città attende da parte... L'articolo ATAC. Radicali : proroga contratto servizi truffa ai cittadini su Roma Daily News.

Atac - nuovo contratto per i dipendenti : più ore di lavoro - premi per le multe e badge. Sindacati : “Fermiamo la città” : Aumentare le ore di guida ad autisti e macchinisti, rimozione della cosiddetta “franchigia guasti”, eliminazione delle manovre in deposito dal conto del tempo lavorato, reintroduzione del badge. Sono alcune delle “proposte” che Atac, la società dei trasporti di Roma Capitale – per la quale è stata richiesta e accordata la procedura di concordato preventivo – ha inserito nella bozza di revisione del contratto di lavoro presentata ai ...