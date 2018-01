Assicurazioni | per le compagnie i regali di Natale arrivano sempre d’estate Il caso

Assicurazioni - nel 2018 aumento del costo RC per circa 45.000 automobilisti sardi : Il dato è stato calcolato analizzando oltre 15.000 preventivi di rinnovo della copertura RC richiesti a dicembre 2017 da automobilisti sardi tramite un noto sito comparatore di prezzi: è evidente come ...

Assicurazioni : aumenti in arrivo per 35mila automobilisti friulani : Nell'ultimo mese il costo medio dei premi RC auto in Italia si è ridotto del 2,8% a livello nazionale arrivando a 562,87 euro (415,51 in Friuli Venezia Giulia); secondo le stime di Facile.it, però, ...

Roma - vendevano false Assicurazioni per automobili : denunciate madre e due figlie romane : vendevano assicurazioni per automobili tarocche a poveri clienti ignari. La truffa è stata smascherata al termine di un'attività d'indagine, dei Carabinieri della Stazione di Roma Madonna del Riposo ...

Roma - pochi fondi per Assicurazioni e riparazioni : i centauri della polizia locale rischiano di restare senza motociclette : I centauri della polizia locale di Roma Capitale restano senza motociclette. Tutto a vantaggio del commercio abusivo del Centro Storico, fenomeno che i vigili su due ruote avevano il compito di arginare. Già prorogato una volta, infatti, il 31 dicembre scadrà l’accordo per l’utilizzo in comodato gratuito delle tredici moto Yamaha XT660R di cui il Corpo capitolino era riuscito a dotarsi nel maggio 2016, grazie all’interessamento dell’ex ...

Piazza Affari : violenta contrazione per Cattolica Assicurazioni : A picco la società assicurativa , che presenta un pessimo -2,34%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori ...

Assicurazioni sanitarie USA - CVS rileva Aetna per 69 miliardi di dollari : (Teleborsa) - Grandi novità nel comparto delle Assicurazioni sanitarie statunitensi. Ieri, 2 dicembre 2017, CVS Health ha annunciato che rileverà Aetna per circa 69 miliardi di dollari in cash e ...

Le migliori Assicurazioni viaggio per le vacanze di Natale : Con le assicurazioni di viaggio è possibile tutelare le proprie vacanze, con assistenza sanitaria, tutela in caso di smarrimento del …

"Da Basile le rAssicurazioni per i genitori. Chi arriverà eviti sparate e punti sui giovani" : Prosegue l'incertezza per il futuro del Varese Calcio e in questa direzione si attendono buone nuove dal fronte Piccolo-Basile, avvocato e proprietario, che stanno conducendo le trattative per la ...

Rivoluzione Assicurazioni auto : sconti per chi guida bene : Arriva il grande fratello a bordo. E il vantaggio c’è. Toyota Motor Corporation e il gruppo assicurativo Aioi Nissay Dowa Insurance, per i proprietari di alcune vetture connesse Toyota in grado di trasmettere i dati per via telematica...

Assicurazioni - perfezionato accordo Banco BPM-Cattolica : (Teleborsa) - perfezionato l'accordo tra Cattolica e Banco BPM per l'acquisizione da parte della compagnia di Assicurazioni di una quota del 65% in Avipop Assicurazioni e in Popolare Vita. L'intesa ...

Assicurazioni - perfezionato accordo Banco BPM-Cattolica : perfezionato l'accordo tra Cattolica e Banco BPM per l'acquisizione da parte della compagnia di Assicurazioni di una quota del 65% in Avipop Assicurazioni e in Popolare Vita. L'intesa prevede, inoltre ...