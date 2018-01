: Assicurazioni, il business dei sinistri cresce nonostante la congiuntura. Il suo segreto… - TutteLeNotizie : Assicurazioni, il business dei sinistri cresce nonostante la congiuntura. Il suo segreto… - silviabest77 : Assicurazioni, il business dei sinistri cresce nonostante la congiuntura. Il suo segreto? Il risarcimento può atten… - Piccolaienametr : Amazon allarga il business nelle assicurazioni puntando sulle startup - costadorlando : Le impressioni di Beniamino Fazio, agente Reale Mutua Assicurazioni che ha partecipato al primo Business Event... - Piccolaienametr : Polizze Auto 4.0? Deloitte: le assicurazioni da gestori dei rischi diventeranno gestori di dati… -

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 gennaio 2018) Quello appena concluso sarà ricordato come un altro anno di discreti guadagni per il ramo danni delle compagnie assicurative italiane che, ancora una volta, dovrebbero essere riuscite a far quadrare i conti tra il calo fisiologico del mercato Rc Auto e i propri doveri di risarcimento. E il 2018, grazie anche all’ultima Legge di Bilancio, promette ancora meglio. Vallo a dire ai consumatori, che sempre più spesso devono armarsi di ostinazione e pazienza per ottenere i dovuti risarcimenti. A tracciare i confini di unche si sta reinventando facendo slalom tra le necessità dei consumatori e quelle degli azionisti, va precisato, non è il Codacons, bensì la stessa lobby degli assicuratori, l’Ania. Secondo le stime dell’associazione delle compagnie, lehanno archiviato il 2017 con quasi 32 miliardi di premi raccolti nel ramo danni (+1%), mentre la ...