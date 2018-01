Arresto di Luca Materazzo | i compagni di lavoro sotto choc | ' Aveva uno sguardo di

Stop Arresto De Luca.Lui : denuncio tutti : 11.52 Revocati gli arresti domiciliari per il neo deputato siciliano Udc Cateno De Luca, indagato per evasione fiscale.Per lui solo il divieto di esercizio di uffici direttivi di imprese. Il deputato regionale era sottoposto alla misura cautelare dal 7 novembre scorso.Su Facebook ha commentato la decisione del gip di Messina:"Sono un uomo libero.Il Gip ha revocato l'arresto, il sequestro, ha sconfessato tutte le porcherie subite in questi ...

Sicilia - dopo Arresto neo-deputato De Luca assolto in altro processo - : Il politico finito ai domiciliari per evasione fiscale poco dopo essere stato eletto all'Ars, era imputato per tentata concussione, abuso d'ufficio e falso in un procedimento a Messina. I giudici: il ...

De Luca e l'Arresto da guinness : A distanza di poche ore dalla vittoria del Centrodestra in Sicilia è arrivata la prima doccia gelata per il neo governatore Nello Musumeci. È stato arrestato infatti, con l’accusa di aver evaso il fisco, il fresco deputato #Cateno De Luca eletto tra le fila dell’Udc. Un personaggio del resto gia' noto alle cronache tanto da essere inserito nel cosiddetto listone degli impresentabili realizzato dal Movimento5Stelle. Il caso non poteva che creare ...

DOPO LA SICILIA/ De Luca - l'Arresto che va bene a complottisti - giustizialisti e garantisti : l'arresto a Messina del neodeputato alla Regione SICILIAna Cateno De Luca torna a fare esplodere le polemiche e apre a numerosi scenari politici inediti. MANLIO VIOLA (blogSICILIA)(Pubblicato il Thu, 09 Nov 2017 06:01:00 GMT)CAOS PD/ Il piano di D'Alema per sbarazzarsi di Renzi, int. a P. CaldarolaSCENARIO/ Sarà più forte il rancore di Grillo o l'autolesionismo del Pd?, di S. Sechi

Arresto De Luca - Musumeci : "Io prudente nella formazione delle giunta regionale" : 'L'unico modo per impedire che il Parlamento diventi la casa degli impresentabili, è scegliere il MoVimento 5 Stelle, l'unica forza politica che ha il coraggio e la forza di correre da sola, con la ...

Sicilia - dall’allevamento di conigli all’Arresto : chi è Cateno De Luca - il Masaniello che si spogliava all’Ars : Quando lo esclusero dalla commissione Bilancio dell’Assemblea regionale Siciliana ci rimase davvero male. Talmente tanto che mise in scena la più ridicola delle proteste: si presentò in mutande nella sala stampa del Parlamento regionale. Per poi coprirsi soltanto con la Trinacria. Un chiodo fisso quello di Cateno De Luca per la bandiera della Sicilia, ricamata persino sulla cravatta d’ordinanza fornita agli esponenti di Sicilia Vera, ...

Sicilia - l’Arresto di De Luca interrompe la diretta. Imperdibile faccia della De Girolamo : “Parliamo di banche?” : Durante la diretta di Omnibus (La7), la conduttrice della trasmissione, Gaia Tortora, dà la notizia dell’arresto del deputato regionale neo-eletto in Sicilia, Cateno De Luca (Udc). Le telecamere indugiano sul volto turbato della deputata di Forza Italia, Nunzia De Girolamo, che simula indifferenza. Ma poi a bruciapelo chiede di parlare di altro: “Possiamo tornare al discorso sulle banche?“ L'articolo Sicilia, l’arresto di ...

Sicilia - De Luca posta un video dai domiciliari : “Parente di magistrati sapeva dell’Arresto e mi aveva avvisato” : Un video sulla sua pagina Facebook, girato in pigiama davanti a una libreria con i simboli di Sicilia vera. Lo ha pubblicato il neodeputato Cateno De Luca, finito agli arresti domiciliari due giorni dopo l’elezione per evasione fiscale. Nel video il politico racconta quelli che, a suo parere, sono i retroscena della vicenda. De Luca ribadisce in parte quanto scritto sempre su Facebook poche ore fa, ossia che già nei giorni scorsi era a ...

Sicilia - Toninelli (M5s) : “Arresto Cateno De Luca? Musumeci mi fa schifo - si deve vergognare quando si guarda allo specchio” : “Arresto di Cateno De Luca in Sicilia? Mi fa schifo. E mi fa schifo Musumeci”. E’ il commento del deputato del M5s, Danilo Toninelli, alla notizia dell’arresto del deputato regionale Udc appena eletto, Cateno De Luca, da stamani ai domiciliari con l’accusa di evasione fiscale. Ospite di Ecg Regione (Radio Cusano Campus), il parlamentare spiega: “Mi fa schifo Musumeci, che ha detto che non sa chi abbia messo gli impresentabili nelle ...

Sicilia - Arresto De Luca - M5S : comprate un giornale a Musumeci : Palermo, 8 nov. (askanews) 'Musumeci ha appreso dalla stampa che Cateno De Luca è stato arrestato, o no? Domani comprategli un quotidiano, per sicurezza. Chissà, potrebbe anche cominciare a rendersi ...

DEPUTATI ELETTI REGIONE SICILIA 2017/ I nomi dei 70 seggi Ars : cosa cambia dopo l’Arresto di De Luca : DEPUTATI ELETTI REGIONE SICILIA 2017: Nello Musumeci Presidente con 36 seggi all'Ars. Tutti i nomi dei DEPUTATI di maggioranza e opposizione e le province dove sono stati ELETTI(Pubblicato il Wed, 08 Nov 2017 14:15:00 GMT)

Toninelli : Arresto De Luca - Musumeci mi fa schifo : Roma, 8 nov. (askanews) 'Mi fa schifo questa cosa. Mi fa schifo Musumeci che ha detto che non sa chi abbia messo gli impresentabili nelle sue liste. Una cosa inaccettabile'. Lo ha detto a Radio Cusano ...

Deputati eletti Regione Sicilia 2017/ Tutti i nomi dei 70 seggi Ars : Arresto De Luca - terremoto Musumeci? : Deputati eletti Regione Sicilia 2017: Nello Musumeci Presidente con 36 seggi all'Ars. Tutti i nomi dei Deputati di maggioranza e opposizione e le province dove sono stati eletti(Pubblicato il Wed, 08 Nov 2017 12:20:00 GMT)