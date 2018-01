AQP City | ecco il trailer dell' open world ispirato a Red Dead Redemption e GTA

: Nuovi video gameplay per l’open world AQP City: mostrato l’ambiente ricreato con… - thexeon : Nuovi video gameplay per l’open world AQP City: mostrato l’ambiente ricreato con… - VG247it : Nuovi video gameplay per l'open world AQP City: mostrato l'ambiente ricreato con il motore...… -

Leggi la notizia su eurogamer

(Di giovedì 4 gennaio 2018) Un nuovoin terza persona sta per arrivare e si chiama AQP, riporta Segmentnext. Gli sviluppatori stanno raccogliendo i fondi con una campagna su Indiegogo, le promesse sono di rilievo: un mondo vasto e aperto con molti veicoli da utilizzare e molte altre situazioni pazze con cui fronteggiarci. Lo sviluppo è iniziato nel 2012 ed il gioco prende palesemente ispirazione a giochi del calibro di Rede Grand Theft Auto. In AQPpotremo muoverci con una varietà di veicoli diversi, mentre il paesaggio è basato sulla città di Arequipa, in Perù, da cui proviene lo sviluppatore del gioco Jhosep Chevarria Capacoila. Read more…