ANTONIA KLUGMANN La chef e quell' incidente che le ha cambiato la vita Masterchef

ANTONIA Klugmann/ La chef risponde alle critiche : "Per me attacchi violenti - offensivi" (Masterchef) : Antonia Klugmann è la prima chef donna nella storia di Master chef Italia e risponde alle critiche nel corso dell'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni.(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 17:53:00 GMT)

ANTONIA KLUGMANN/ Carota e bastone - lo chef sa bene come fare il giudice! (Masterchef Italia 7) : Dopo aver raccolto l'eredità di Carlo Cracco, ANTONIA KLUGMANN si prepara ad affrontare la sua seconda serata come giudice di Master chef Italia 7. Riuscirà a conquistare i suoi haters?(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 21:45:00 GMT)

ANTONIA Klugmann/ Non solo gli haters - c'è anche chi ha provato un colpo di fulmine! (Masterchef Italia 7) : Dopo aver raccolto l'eredità di Carlo Cracco, Antonia Klugmann si prepara ad affrontare la sua seconda serata come giudice di Masterchef Italia 7. Riuscirà a conquistare i suoi haters ?(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 18:26:00 GMT)

ANTONIA KLUGMANN/ Torna in tv dopo gli attacchi degli haters (Masterchef Italia 7) : dopo aver raccolto l'eredità di Carlo Cracco, ANTONIA KLUGMANN si prepara ad affrontare la sua seconda serata come giudice di Masterchef Italia 7. Riuscirà a conquistare i suoi haters ?(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 07:23:00 GMT)

ANTONIA KLUGMANN - la giudice che riporta un po’ di severità a Masterchef : “Questa è più stronza di Cracco”. Ma poi si emoziona : Bastano un “vaffa” in chiusura e l’innesto di una discussa Antonia Klugmann per far ripartire alla grande Masterchef Italia edizione numero 7. Orfani dello stellato Carlo Cracco, a cui è stato dedicato in apertura un divertentissimo funerale alla Padrino, con tanto di ovetto appoggiato sulla bara/tavolaccio, il rodato trio di chef Bruno Barbieri, Joe Bastianich, Antonino Cannavacciuolo ha rimesso in moto il tourbillon di fornelli, assaggi, ...