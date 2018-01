Anticipazioni Una Vita | INIZIO FEBBRAIO 2018 | ecco cosa succederà…

UNA VITA - Anticipazioni puntata di venerdì 5 gennaio 2018 : anticipazioni puntata 400 della telenovela Una VITA, in onda venerdì 5 gennaio 2018: Teresa si rende conto che Cayetana è vittima della sua lucida follia e chiede una perizia affinché venga fermata l’esecuzione. Quando Mauro scopre che la Sotelo Ruz non verrà giustiziata, ha un furioso scontro con la maestra. Trini incita Celia a lottare per salvare il suo rapporto con Felipe, dunque organizza un pranzo a casa Hidalgo nel corso del quale ...

Una Vita Anticipazioni : ELVIRA e SIMON sul punto di baciarsi ma… : Nelle puntate italiane di Una Vita in onda nella seconda parte di gennaio, i telespettatori faranno la conoscenza del giovane SIMON Gayarre (Jordi Coll): quest’ultimo, dopo aver impedito alla bellissima ELVIRA (Laura Rozalen) di porre fine alla sua Vita, andrà ad inserirsi nelle vicende ambientate ad Acacias poiché diventerà il maggiordomo di Arturo Valverde (Manuel Reguiero), un Colonnello dell’esercito affittuario ...

Anticipazioni Una Vita : Celia lascia Felipe per un altro uomo - ecco chi : Anticipazione Una Vita: Celia si innamora di un altro uomo e vuole lasciare Felipe Celia ha finalmente scoperto il nuovo tradimento di suo marito Felipe. A quanto pare, a Una Vita non c’è spazio per i segreti e i sotterfugi. La dolce Alvarez-Hermoso decide di non dire nulla e fare finta di niente, cercando anche […] L'articolo Anticipazioni Una Vita: Celia lascia Felipe per un altro uomo, ecco chi proviene da Gossip e Tv.

Una Vita Anticipazioni : SARA fa credere a TERESA di aver passato la notte con MAURO : Grossi problemi in arrivo a Una Vita per i protagonisti MAURO San Emeterio (Gonzalo Trujillo) e TERESA Sierra (Alejandra Meco): a causa dell’intervento della new entry SARA Rubio Ortiz (Mara Lopez), i due innamorati dovranno affrontare una nuova crisi nel loro rapporto; ricapitoliamo quindi in breve tutto quello che succederà… Le anticipazioni attinenti a questa storyline segnalano che tutto avrà inizio quando MAURO, su richiesta di ...

Una Vita / La condanna a morte di Cayetana viene annullata? (Anticipazioni 4 gennaio 2018) : Anticipazioni Una Vita, puntata 4 gennaio 2018: Teresa chiede al giudice che ha condannato Cayetana di annullare il provvedimento, a causa dell'incapacità di intendere e volere.(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 07:46:00 GMT)

Una Vita Anticipazioni Spagnole : Cayetana muore? Sara Miquel annuncia che lascerà Acacias : In un'intervista rilasciata alla rivista spagnola Telesette la Miquel annuncia di voler dire addio ad Acacias 38.

UNA VITA - Anticipazioni puntata di giovedì 4 gennaio 2018 : anticipazioni puntata 399 della telenovela Una VITA, in onda giovedì 4 gennaio 2018: Celia fa capire a Trini che intende mantenere il silenzio riguardo all’infedeltà del marito Felipe e attendere che la sbandata di quest’ultimo per Huertas si attenui. Trini però non è affatto d’accordo con l’amica e non riesce per niente a fingere con la Lopez, che inizia a caricare di lavoro affinché le manchi il tempo per incontrare ...

UNA VITA / Mauro concede una seconda possibilità a Cayetana? (Anticipazioni 3 gennaio 2018) : Una VITA, anticipazioni puntata 3 gennaio 2018: Cayetana viene trovata davanti alla tomba di Carlota e portata in ospedale, Mauro le concede una seconda possibilità?(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 11:55:00 GMT)

Una Vita - Anticipazioni puntate da lunedì 8 al 12 gennaio 2018 : la morte di Guadalupe : Nuova settimana e nuove preoccupazioni ad Acacias 38. Gli abitanti del ricco quartiere spagnolo dove è ambientata la soap una Vita, non riescono a trovare Guadalupe. Pablo avverte Martin che la madre potrebbe essersi recata al villaggio e vorrebbe andare in cerca per farla ritornare. Fernando prometterà a Teresa di aiutare Cayetana, affinchè non venga chiusa in manicomio. Egli, infatti, intercederà con il suo amico, giudice Marquez, per salvare ...

Una Vita Anticipazioni 3 gennaio 2018 : il delirio di Cayetana : Trovata davanti alla tomba di Carlota, la Sotelo ha perso il lume della ragione e viene condotta in ospedale.

Una Vita / Cayetana viene portata in ospedale : è davvero impazzita? (Anticipazioni 3 gennaio 2018) : Anticipazioni Una Vita, puntata 3 gennaio 2018: Cayetana viene trovata davanti alla tomba di Carlota e portata in ospedale, sotto il controllo di Mauro.(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 06:13:00 GMT)

Una Vita Acacias Anticipazioni : Teresa vede il fantasma di Mauro - trama 473 Video : Nelle precedenti anticipazioni di #Una Vita Acacias 38, vi avevamo annunciato la morte di Mauro per mano di Cayetana Sotelo Ruz che, desiderosa di distruggere Teresa e il segreto che la lega a lei, ha pensato bene di far assassinare il commissario, facendo credere a tutti che si sia trattato di un suicidio d'amore. La povera Teresa, gia' demoralizzata per la relazione senza amore con Fernando, piangera' lacrime amare sulla tomba del commissario, ...