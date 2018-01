: Antemprima di #ForYou di Liam Payne e Rita Ora, il nuovo singolo per la colonna sonora di Cinquanta Sfumature di Ro… - blueslogan : Antemprima di #ForYou di Liam Payne e Rita Ora, il nuovo singolo per la colonna sonora di Cinquanta Sfumature di Ro… - all_music_it : Antemprima di For You di Liam Payne e Rita Ora, il nuovo singolo per la colonna sonora di… - OptiMagazine : Antemprima di #ForYou di @LiamPayne e @RitaOra, il nuovo singolo per la colonna sonora di… -

(Di giovedì 4 gennaio 2018) For You diOra è ildell'inedita coppia, in uscita domani venerdì 5 gennaio. Un inizio d'anno coi fiocchi, dunque, perOra, impegnati nelle settimane scorse alla realizzazione e definizione del brano For You, inserito nelladelfilm Cinquanta Sfumature di Rosso.Per colmare l'attesa fino all'uscita, è stato pubblicato un video che svela un'anteprima della canzone che potremo ascoltare e scaricare da domani. Nel breve video postato sui social, s'intravedono alcuni momenti del dietro le quinte di For You diOra, impegnati nelle prove del brano e a concedersi qualche istante di svago.Il duetto della coppia è attesissimo sul mercato internazionale, e potrebbe rivelarsi un grande successo, così come accadde per le colonne sonore dei due capitoli precedenti della saga mondiale di E. L. James, con i ...