Anni di referti medici | ma il Tribunale assolve l' uomo dall' accusa di maltrattamenti

: Morto a 13 anni, Alessandro non soffriva di diabete PELLEZZANO. Non soffriva di diabete Alessandro Farina, decedut… - salernopost : Morto a 13 anni, Alessandro non soffriva di diabete PELLEZZANO. Non soffriva di diabete Alessandro Farina, decedut… -

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di giovedì 4 gennaio 2018) Tutti i certificatirilasciati dai pronto soccorso in ottonon hanno alcun valore. Per questo motivo unè stato assoltodiai ddell'ex compagna. Lo ha stabilito la sentenza con cui un giudice deldi Torino ha chiuso un processo sul difficile rapporto fra un 41enne e la sua ex compagna. La convivenza tra i due si è conclusa dopo otto, quando lei ha scoperto che lui la tradiva con una sua amica. Nel frattempo la coppia ha avuto due bambini.Le motivazioniQuanto stabilitoa sentenza è dovuto al fatto che in alcuni casi le lesioni non hanno a che fare con il comportamento dell'. Ma soprattutto perché si tratta di episodi sporadici, nati da "situazioni contingenti e particolari" che non riconducono "all'imposizione di un sistema di vita tale da porre la vittima in uno stato ...