Andamento sostenuto per Schlumberger N V

Andamento sostenuto per Salesforce.Com : Seduta positiva per Salesforce.Com , che avanza bene dell'1,84%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Salesforce.Com evidenzia un Andamento più marcato rispetto alla trendline dello ...

Andamento sostenuto per Brunello Cucinelli : Avanza il re del cachemire , che guadagna bene, con una variazione dell'1,98%. Lo scenario su base settimanale di Brunello Cucinelli rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal ...

Andamento sostenuto per Transdigm : Scambia in profit Transdigm , che lievita dell'1,91%. Se si analizza l'Andamento del titolo con lo S&P-500 su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'...

Andamento sostenuto per Bhp Billiton : Scambia in profit Bhp Billiton , che lievita dell'1,83%. Il trend di Bhp Billiton mostra un Andamento in sintonia con quello del FTSE 100 . Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso ...

Andamento sostenuto per IGD : Balza in avanti il gestore di immobili , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,87%. La tendenza ad una settimana di IGD è più fiacca rispetto all'Andamento del FTSE MIB .

Andamento sostenuto per Norfolk Southern : Bene Norfolk Southern , con un rialzo dell'1,96%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dello S&P-500 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con ...

Andamento sostenuto per Experian : Seduta positiva per Experian , che avanza bene dell'1,80%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Experian evidenzia un Andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100 . Ciò ...