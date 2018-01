Ancona | bimbo di 5 anni morto in casa | padre condotto in caserma per essere interrogato

Ancona - bimbo 5 anni morto in casa : interrogato il padre di 24 anni : CUPRAMONTANA (Ancona) Un bimbo di 5 anni è morto in casa a Cupramontana in provincia di Ancona. Secondo una prima ricostruzione, il piccolo sarebbe stato ucciso dal padre che è stato portato in ...

Un bimbo di 5 anni è morto in casa a Cupramontana (Ancona), secondo una prima ricostruzione, ucciso dal padre che è stato portato in caserma dai carabinieri. L'uomo, un 24enne macedone, è disoccupato ed è in cura per problemi psichiatrici. La madre, in stato di choc, è stata soccorsa dal 118. Sul posto i carabinieri di Fabriano che stanno cercando di ricostruire i fatti

Un bambino di cinque anni è morto dopo la caduta in un pozzo a Corinaldo in provincia di Ancona. Di fatto il bimbo è andato a trovare la zia con il padre per consegnare alcune olive. Mentre attendono di ritirare l'olio i tre si sono per un attimo appoggiati su una pedana che si trovava all'esterno del frantoio. Sono le 18:30 di domenica, è già buio. In pochi istanti la zia e il padre

