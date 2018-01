Ancona | bambino di 5 anni ucciso in casa | interrogato il padre | mamma sotto choc

Ancona - come la tragedia di Alfredino : bambino precipita in un pozzo e muore : Una tragedia che all'istante fa riaffiorare alla memoria il ricordo, peraltro indelebile, di un'altra tragedia che il 10 giugno del 1981 scosse l'Italia: quella del piccolo Alfredino Rampi che alle porte di Roma, a Vermicino, finì in un pozzo profondo 26 metri e morì a 6 anni, dopo 60 ore di agonia scandite dalla diretta televisiva. Il suo corpo fu recuperato l'11 luglio, 28 giorni dopo. Ieri purtroppo, si è ripetuto lo stesso dramma: nel tardo ...

Ancona - bambino di 5 anni cade in un pozzo e muore indagini in corso : ASCOLI PICENO - Un bambino di appena 5 anni è morto cadendo in un pozzo a Corinaldo, in provincia di Ancona. È successo col buio, verso le 18,30 di ieri. Il piccolo era andato con il papà e la zia a ...

Ancona - bambino di 5 anni cade in un pozzo e muore : indagini in corso : ASCOLI PICENO - Un bambino di appena 5 anni è morto cadendo in un pozzo a Corinaldo, in provincia di Ancona. È successo col buio, verso le 18,30 di ieri. Il piccolo era andato con il papà e la zia a ...

Dramma ad Ancona : bambino di 5 anni cade in un pozzo di scarti olio e muore : Dramma ad Ancona: bambino di 5 anni cade in un pozzo di scarti olio e muore La tragedia domenica a Corinaldo. Il piccolo è morto dopo essere caduto all’interno di un pozzo contenente le acque reflue e gli scarti di lavorazione delle olive all’interno di un frantoio.Continua a leggere La tragedia domenica a Corinaldo. Il […] L'articolo Dramma ad Ancona: bambino di 5 anni cade in un pozzo di scarti olio e muore sembra essere il primo su ...