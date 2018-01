Analisi Tecnica | Hang Seng Index del 4 01 2018

Analisi Tecnica : Shanghai Index del 4/01/2018 : Chiusura del 4 gennaio Giornata positiva per lo SSE di Shanghai , che chiude a 3.385,7. Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 3.415,5, con un livello ...

Rocket League su Switch è fantastico da giocare in modalità portatile - Analisi tecnica : Sulla carta, il porting di Rocket League non dovrebbe risultare troppo impegnativo per l'hardware di Switch, ma si può dire che lo sviluppatore Panic Button abbia dovuto affrontare diverse sfide per portare il titolo sulla console ibrida di Nintendo. Nonostante non rappresenti esattamente lo stato dell'arte, si tratta di un gioco realizzato principalmente per le console current-gen di Sony e Microsoft, il che innalza automaticamente l'asticella ...