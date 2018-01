Alitalia | Lufthansa offre 300 milioni ma vuole garanzie su slot | rotte e regole

Alitalia - Lufthansa pronta a offrire 300 milioni ma pone condizioni : Dopo l'uscita dalla partita per l'acquisizione della compagnia aerea Niki, Lufthansa punta tutto su Alitalia: 'Dopo l'uscita dell'affare Niki si sono liberate delle risorse e Alitalia è per Lufthansa ...

Alitalia - Lufthansa pronta a offrire 300 milioni ma pone condizioni : Dopo l'uscita dalla partita per l'acquisizione della compagnia aerea Niki, Lufthansa punta tutto su Alitalia: 'Dopo l'uscita dell'affare Niki si sono liberate delle risorse e Alitalia è per Lufthansa ...

Alitalia/ La vendita a Lufthansa aggrava il problema - ecco perché : Il problema principale del trasporto aereo italiano non è la crisi di ALITALIA e la vendita a Lufthansa non farebbe altro che aggravare questo problema. UGO ARRIGO(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 06:03:00 GMT)ALITALIA/ La "bandiera" da non vendere con la compagnia, di U. ArrigoFINANZA/ Elezioni e trasformismo, il rebus di capodanno, di G. Pennisi

Alitalia - Commissari smentiscono "pole position" Lufthansa : (Teleborsa) - Nessuna preferenza per l'offerta di Lufthansa su l'Alitalia. Lo sottolineano fonti della compagnia aggiungendo che i rumors "sono destituiti di fondamento e risultano anche infondate ...

Alitalia - Commissari smentiscono "pole position" Lufthansa : Nessuna preferenza per l'offerta di Lufthansa su l'Alitalia. Lo sottolineano fonti della compagnia aggiungendo che i rumors "sono destituiti di fondamento e risultano anche infondate presunte ...

Vendita Alitalia alle battute finali. E la favorita è la tedesca Lufthansa (Corriere della Sera) : Il Corriere della Sera è tornato sulla questione Alitalia , segnalando che la Vendita della compagnia italiana sta arrivando a termine . Il quotidiano ha segnalato che nei mesi scorsi sono arrivate ...

Alitalia/ Il doppio danno di una vendita a Lufthansa : Sembra che non sia remota la possibilità di vedere ALITALIA passare a Lufthansa. Ci sono però delle ragioni per ritenere che non sia la scelta migliore da fare. UGO ARRIGO(Pubblicato il Thu, 21 Dec 2017 06:03:00 GMT)ALITALIA/ La soluzione senza Lufthansa, Easyjet e Cerberus, di U. ArrigoNORWEGIAN/ E le alleanze buone per la rinascita di Malpensa, di A. Giuricin

Alitalia/ La soluzione senza Lufthansa - Easyjet e Cerberus : Sembrano esserci tre offerenti per ALITALIA. Ma nessuno di loro può acquistarla così com'è. Ciò non toglie che si possa scegliere una strada più coraggiosa e proficua. UGO ARRIGO(Pubblicato il Sat, 09 Dec 2017 06:03:00 GMT)ALITALIA/ L'illusione di sostituirla con il mercato, di P. AnnoniALITALIA/ Lufthansa, la via del suicidio al posto del rilancio, di G. Gazzoli

"Un mese per cedere Alitalia. Con Lufthansa negoziati seri" : La conclusione del processo di vendita di Alitalia 'auspicabilmente potrebbe venire nelle prossime tre o quattro settimane'. Lo ha detto ieri il ministro delle Infrastrutture Graziano Delrio, a ...

Alitalia/ Lufthansa - la via del suicidio al posto del rilancio : ALITALIA, con la gestione commissariale, non sta perdendo soldi. Forse sarebbe il caso di evitare di venderla in fretta, magari a Lufthansa.

Alitalia - Cerberus ed easyJet insieme per fermare Lufthansa : Nel futuro di Alitalia potrebbero esserci Cerberus ed easyJet . Secondo le ultime indiscrezioni stampa, a farsi avanti per rilevare l'ex compagnia di bandiera sarebbero il fondo americano insieme alla ...

Calenda a Lufthansa : "Ora migliorate l'offerta su Alitalia" : Da giugno a ottobre persi 30 milioni Nella trattativa tra Alitalia e Lufthansa l'offerta dei tedeschi "va migliorata". Secondo il ministro Carlo Calenda, quello che i manager del colosso dei cieli ...

Calenda : “Lufthansa su Alitalia deve alzare l’offerta” : Il ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, è tonato a parlare dell’offerta di Lufthansa su Alitalia «va migliorata» e l’impegno è a farlo perché l’importante è che gli italiani «abbiano collegamenti più efficienti possibile e non si mettano soldi pubblici». Lo ha detto a Radio Capital sottolineando come ci si trovi in questa situazione d...

Alitalia - Calenda : "Proposta di Lufthansa va migliorata" : La proposta di Lufthansa per Alitalia "va migliorata" e "l'impegno del Governo è quello di farla migliorare". A parlare il Ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda , che durante in un'...