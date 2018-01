Alis-Christmas Gala a Firenze fino a 7 1

ThegiornAlisti - Happy Christmas John : testo e video della canzone di Natale : Thegiornalisti hanno pubblicato oggi 5 dicembre 2017 Happy Christmas John, la canzone di Natale scritta da Tommaso Paradiso e cantata insieme ai Deejay All Stars. Come ormai tradizione, ogni anno Linus invita un artista italiano a unirsi a Radio Deejay per scrivere e interpretare un brano natalizio. SCOPRI LE ALTRE NOVITA’ MUSICALI Il singolo è disponibile nelle piattaforme streaming in due versioni: una interpretata solo dalla band ...