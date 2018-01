Afghanistan | kamikaze contro una manifestazione a Kabul | morti e feriti

Afghanistan - kamikaze contro agenzia di stampa a Kabul : 41 morti e 84 feriti - LIsis rivendica lattentato : Le vittime sarebbero quasi tutte civili. I talebani hanno escluso qualsiasi responsabilità nellattacco

Afghanistan - attentato kamikaze a Kabul : decine di morti - : Il bilancio dell'attacco a un centro culturale che ospita anche un'agenzia di stampa parla di 40 vittime e 30 feriti. I talebani prendono le distanze. Il presidente Ghani: "Crimine contro l'umanità"

Afghanistan - attacco kamikaze a Kabul : almeno 40 morti - anche donne e bambini : Sono più di 40 le vittime di un attentato suicida a Kabul all’interno del Tabyan Media Center. Nell’edificio, all’interno del quale hanno sede un centro culturale islamico e l’agenzia di stampa Sadai Afghan, sono state udite anche altre due esplosioni mentre erano in corso una riunione con diversi studenti. Secondo la tv Tolo, oltre ai giornalisti, tra le vittime vi sono anche donne e bambini. Quasi tutti i morti e i 30 ...

Afghanistan - attacco kamikaze in un centro culturale sciita a Kabul : almeno 40 morti : almeno 40 persone sono morte in un attentato suicida a Kabul, in Afghanistan. Decine i feriti. Il kamikaze si è fatto esplodere in un centro culturale e religioso sciita alle 10:30 ora locale (le 7 in Italia), nella zona di Qala-e-Nazer nel settore ovest di Kabul. L'attentato non è ancora stato rivendicato da nessun gruppo terrorista.A darne notizia è stato Nasrat Rahimi, portavoce del ministero dell'Interno afgano, che ha ...