5 serie animate anche per adulti da vedere in streaming

Mondo TV realizzerà due nuove serie animate in 3D per la Cina : Budget complessivo dell'operazione 16 milioni di dollari che Mondo TV pagherà nel corso della produzione dei progetti. Le due nuove property in fase di sviluppo sono costituite da serie animate con ...

Mondo TV realizzerà due nuove serie animate in 3D per la Cina : Mondo TV ha sottoscritto nuovi contratti di produzione per la realizzazione di due nuovi progetti di animazione in 3D CGI. Il contratto ha come controparti le società di Honk Kong HKHZ media , che ...