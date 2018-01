2017 | un altro anno di crescita per il vinile

Sono gemelli ma di anni diversi : uno è nato nel 2017 - l'altro nel 2018 : Sono venuti al mondo in California, separati alla nascita dallo scoccare della mezzanotte: Joaquin è l'ultimo nato del 2017, Aitana è la prima nata del 2018. Il parto cesareo è avvenuto al Delano Regional Medical ...

Il 2017 del judo. Un altro anno di imbattibilità e trionfi per Teddy Riner nella categoria +100 kg : Si conclude quest’oggi il nostro oramai tradizionale appuntamento di fine anno, dove abbiamo analizzato il 2017 del judo internazionale, categoria per categoria. La quattordicesima ed ultima puntata è dedicata alla +100 kg maschile. Leggi anche: Funa Tonaki nuova imperatrice della categoria 48 kg Naohisa Takato torna padrone della categoria 60 kg Ai Shishime spodesta Majlinda Kelmendi nella categoria 52 kg Hifumi Abe nuovo fenomeno della ...

Oro - altro che anno difficile. Il 2017 va in archivio con +17% : Alla fine del 2017 molti prospettavano uno scenario complesso per l'oro. La prospettiva di tre o quattro rialzi del costo del denaro da parte della FED, e la corsa da primato dei listini azionari sembravano dare poche speranze all'oro. E invece, alla fine dell'anno il bilancio è stato molto positivo per il metallo prezioso, che non solo ha resistito ai venti contrari ma addirittura si è apprezzato del del 13%. Oltre a valicare la soglia ...

LIVE Olimpia Milano-Stella Rossa - Eurolega 2017-2018 in DIRETTA : altro finale amaro per l'Olimpia che perde 91-88 : Grazie per averci seguito James Feldeine è il miglior marcatore della partita con 19 punti, mentre a Milano non bastano i 16 di Micov Un primo quarto da 29-15 per i serbi è decisivo nell'economia di ...

Sci alpino - Combinata Bormio 2017 : altro podio azzurro! Vince Pinturault davanti a Fill e Jansrud. Che sfortuna per Paris : altro podio azzurro in quel di Bormio. Nell’odierna Combinata, Peter Fill conclude al secondo posto, battuto solo dal grande favorito, Alexis Pinturault. Il francese riesce a rimontare ben sedici posizioni nella manche di slalom e alla fine conquista una vittoria importante, confermandosi il migliore in questa specialità. C’è comunque grande festa per i colori azzurri con Peter Fill che riesce ad agguantare una bellissima seconda ...

Sci alpino - Combinata Bormio 2017 : altro podio azzurro! Vince Pintuarault davanti a Fill e Jansrud. Che sfortuna per Paris : altro podio azzurro in quel di Bormio. Nell’odierna Combinata Peter Fill conclude al secondo posto, battuto solo dal grande favorito, Alexis Pinturault. Il francese riesce a rimontare, come da pronostico, nella manche di slalom ben sedici posizioni e alla fine conquista una vittoria importante, confermandosi il migliore in questa specialità. C’è comunque grande festa per i colori azzurri con Peter Fill, che riesce ad agguantare una ...

CGIL : 2017 un altro anno perso - il lavoro deve tornare centrale nell' agenda di tutti : Per la CGIL sarà l'anno del Congresso , quello in cui saluteremo la direzione politica di Susanna Camusso che voglio ancora ringraziare per l'attenzione che ha sempre avuto per la nostra provincia. ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2017-2018 : Mikaela Shiffrin favorita a Lienz. Moelgg e le altre azzurre a caccia di un altro podio : C’è sicuramente un fattore comune in questa stagione della Coppa del Mondo femminile di sci alpino ed è il maltempo. Anche in quel di Lienz le condizioni climatiche non favorevoli hanno portato gli organizzatori ad un’inversione in calendario delle due prove: lo slalom è stato anticipato a giovedì 28 dicembre mentre il gigante si disputerà il giorno successivo sperando in condizioni meteo migliori. Le gare di Lienz (Austria) si alternano ...

Shakespeare in love/ Stasera in tv su Rete 4 il film con Gwyneth Paltrow e Joseph Fiennes (24 dicembre 2017) : Questa sera, domenica 24 dicembre, alle 23.50 su Rete 4 va in onda il film “Shakespeare in love” con Gwyneth Paltrow e Joseph Fiennes. Trama e cast del film di John Madden(Pubblicato il Sun, 24 Dec 2017 20:26:00 GMT)

SHAKESPEARE IN LOVE/ Su Rete 4 il film con Gwyneth Paltrow e Joseph Fiennes (oggi - 24 dicembre 2017) : Questa sera, domenica 24 dicembre, alle 23.50 su Rete 4 va in onda il film “SHAKESPEARE in LOVE” con Gwyneth Paltrow e Joseph Fiennes. Trama e cast del film di John Madden(Pubblicato il Sun, 24 Dec 2017 10:46:00 GMT)

BOUNCE/ Su Rete 4 il film con Ben Affleck e Gwyneth Paltrow (oggi - 21 dicembre 2017) : BOUNCE, il film in onda su Rete 4 oggi, giovedì 21 dicembre 2017. Nel cast: Ben Affleck, Gwyneth Paltrow, Joe Morton e Natasha Henstridge, alla regia Don Roos. Il dettaglio.(Pubblicato il Thu, 21 Dec 2017 10:07:00 GMT)

Judo - World Masters 2017 : l’anno si chiude con un altro primato giapponese - record di vittorie per Sumiya Dorjsuren : La stagione internazionale del Judo si è conclusa quest’anno in stile tennistico, con l’organizzazione del World Masters 2017, torneo tenutosi a San Pietroburgo e riservato ai migliori sedici atleti di ciascuna categoria di peso. Un torneo decisamente importante, visti i ricchi premi in denaro ed i 1.800 punti in palio per i ranking mondiali, solamente duecento in meno rispetto a quelli assegnati ai vincitori dei titoli mondiali a ...

Judo - World Masters 2017 : l’anno si chiude con un altro primato giapponese - record di vittorie per Sumiya Dorjsuren : La stagione internazionale del Judo si è conclusa quest’anno in stile tennistico, con l’organizzazione del World Masters 2017, torneo tenutosi a San Pietroburgo e riservato ai migliori sedici atleti di ciascuna categoria di peso. Un torneo decisamente importante, visti i ricchi premi in denaro ed i 1.800 punti in palio per i ranking mondiali, solamente duecento in meno rispetto a quelli assegnati ai vincitori dei titoli mondiali a ...

Scherma - Grand Prix Cancun 2017 : Arianna Errigo sale per la prima volta sul podio nella sciabola - altro buon piazzamento per Luca Curatoli : Il 2017 della Scherma si è concluso a Cancun, dove in questo fine settimana si è svolto il Grand Prix di sciabola. L’Italia chiude l’anno in bellezza, con lo straordinario secondo posto di Arianna Errigo, che ha un valore molto speciale e che porta con sé tanti spunti interessanti in vista del prossimo anno. Andiamo quindi ad analizzare quanto successo sulle pedane messicane. Partiamo proprio dalla gara femminile, dove Arianna Errigo centra il ...