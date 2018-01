Will & Grace 9 Su Italia1 i primi sette episodi del revival oggi | 3 gennaio

Programmi TV di stasera - mercoledì 3 gennaio 2018. Su Italia1 maratona di Will & Grace : Will and Grace 9x06 Rai1, ore 20.45: Coppa Italia: Juventus – Torino I quarti di finale di Coppa Italia si chiudono questa sera con Juventus-Torino. Il derby piemontese non avrà la telecronaca ma soltanto l’audio dell’Allianz Stadium, come conseguenza dello sciopero da parte della redazione di RaiSport, in segno di protesta contro l’azienda per la mancata assegnazione dei diritti tv per trasmettere i Mondiali 2018 in Russia. La partita, ...

Will & Grace 9 torna a gennaio negli USA - tra il passato di Karen e un matrimonio : Dopo la pausa natalizia, Will & Grace 9 riparte negli Stati Uniti il 4 gennaio 2018 (in Italia vedremo i nuovi episodi probabilmente da febbraio) con tante novità per la seconda parte della nona stagione. Lo speciale di Natale si era concluso con un omaggio a Debbie Reynolds, deceduta a dicembre 2016, che nella sit-com ha interpretato la madre di Grace. Inoltre, la nuova stazione aveva dato uno straziante addio a Rosario, storica ...

Maratona Will & Grace 9 su Italia1 a gennaio : 7 episodi in una sola serata : Will & Grace 9 su Italia1 a gennaio: sotto l'albero di Natale i fan della sit-com hanno trovato un bel regalo ed è ancora più sorprendente visto che non si tratta di una messa in onda "sporadica". Tra una tombolata e una scorpacciata di dolci, solo i più attenti si sono accorti dei nuovi promo che la rete giovane di casa Mediaset sta mandando in onda e che riguarda proprio l'arrivo di Will & Grace 9 su Italia1 a gennaio. L'anno è ...

Ascolti Tv Usa 3-8 dicembre : bene Will & Grace e Vikings - in salita MacGyver - in calo Designated Survivor : Alcune serie tv vanno in pausa, con colpi di scena e sorprese, mentre altre proseguono il loro percorso, con Ascolti non sempre eccezionali.Domenica 3 dicembre Solo la Fox manda in onda nuovi episodi: I Simpson ottiene 4,2 milioni di telespettatori (1.7 rating nella fascia 18-49 anni), mentre Ghosted è stato visto da 2,6 milioni di persone (1.0 rat.). Sulla tv via cavo, il finale di Curb Your Enthusiasm ha ottenuto 881mila telespettatori ...

Il Natale di H&M con Nicki Minaj - Jesse Williams e John Turturro : C’era una volta una bambina coraggiosa, che per salvare i regali dei bambini dalle grinfie del fratello malvagio di Babbo Natale si addentra nel mondo parallelo nascosto dentro la sua cassettiera e affronta ogni sorta di pericolo. È la storia raccontata dal nuovo spot delle feste firmato H&M, che sceglie Jesse Williams, Nicki Minaj e John Turturro per un corto dal messaggio positivo e che strappa più di un sorriso. LEGGI ANCHEI look più ...

Serie Tv - CBS ordina Blood & Treasure e Tell Me A Story di Kevin Williamson per All Access : Blood & Treasure: CBS già pensa all'estate del 2019, proseguendo sulla scia degli ordini diretti senza passare dai pilot per le Serie in onda d'estate. Prodotto e distribuito da CBS International, Blood & Treasure è una Serie d'azione e avventura scritta da Matt Federman e Stephen Scaia, al centro ci sarà un esperto di antichità e un abile ladro che si uniranno per catturare un terrorista che finanzia i propri attacchi vendendo ...

Will & Grace 9 omaggia Debbie Reynolds nell’episodio di Natale : programmazione italiana e USA : Will & Grace 9 tornerà in onda solo il mese prossimo e lo farà con un episodio speciale dedicato alla memoria di Debbie Reynolds, la celebre interprete di Bobbi Adler nella sit-com della NBC. L'attrice, deceduta lo scorso anno, ha ricoperto il ruolo della madre di Grace nel corso delle otto stagioni della serie originale. Debbie Reynolds è morta il 28 dicembre 2016, il giorno dopo il decesso della figlia, Carrie Fisher. Nell'ottavo ...

TOM & VIV - NEL BENE - NEL MALE - PER SEMPRE/ Su Rai Movie il film con William Dafoe (oggi - 16 novembre 2017) : Tom & Viv - Nel BENE, nel MALE, per SEMPRE, il film in onda su Rai Movie oggi, giovedì 16 novembre 2017. Nel cast: William Dafoe, Miranda Richardson e Rosemary Harris. Il dettaglio.(Pubblicato il Thu, 16 Nov 2017 10:12:00 GMT)

Will & Grace 9 dice addio ad un personaggio chiave e conferma l’unicità di Megan Mullally : Quello che amiamo di questo nuovo Will & Grace 9 è il pungente umorismo e la dinamica dei personaggi che sembrano essere migliorati nel tempo ma rimanendo sempre freschi e mai patetici tentativi di rimanere aggrappati all'origine. L'episodio andato in onda la scorsa notte, il sesto di questo revival, ha lasciato un segno profondo nel pubblico che continua a commentare dispiaciuto e in crisi l'addio di uno dei personaggi più amati di ...

Will & Grace - Sean Hayes : "Abbiamo ancora molto da raccontare - ma avevo paura di non avere più l'energia giusta per Jack" (Esclusiva Blogo) : Il venerdì, su Joi di Mediaset Premium, da qualche settimana è la giornata di Will & Grace che, con il revival in onda alle 21:15 (questa sera sarà trasmesso il terzo episodio, in cui rivedremo Leo, interpretato da Harry Connick Jr.), sta ottenendo ottimi consensi di critica e di pubblico.Proprio come ci si poteva aspettare alla vigilia della nona stagione, Will & Grace ha ancora molto da dire sull'attualità di oggi, sia essa ...

Sean Hayes di Will & Grace racconta il suo recente trauma con ironia : “Ero fuori di testa” (video) : Sean Hayes di Will & Grace ha passato un brutto momento in ospedale. L'attore protagonista della sit-com della NBC, tornata sul piccolo schermo con la nuova stagione, ha raccontato al The Ellen Show i motivi che nelle ultime settimane lo hanno costretto a rinunciare alla sua partecipazione al programma, dove era stato annunciato come ospite. "Sono andato a dormire la notte e improvvisamente ho sentito questo dolore atroce nel mio stomaco. ...

Intervista a Megan Mullally di Will & Grace : «Karen è rimasta la stessa - orribile e amabile - terribile e grandiosa». All’inizio avrei dovuto interpretare… : Megan Mullally É il personaggio più eccentrico e folle di Will & Grace e forse dell’intero universo seriale. Karen Walker è diventata una vera e propria icona televisiva a suon di battute fulminanti (qui le sue frasi cult) e forte di uno stile di vita a dir poco sopra le righe. In occasione del ritorno di Will & Grace, ogni venerdì in prima serata su Premium Joi, vi proponiamo un’Intervista a Megan Mullally, l’attrice ...