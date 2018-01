Whatsapp : come cambierà nel 2018? Tutte le novità : Uno dei mezzi di comunicazione principali per gli utenti smartphone sono sicuramente i sistemi di messaggistica istantanea. Sia Whatsapp, Telegram e Messenger di Facebook hanno avuto infatti un incremento notevole di iscritti, per la rapidità con la quale permettono di comunicare ed anche per la semplicità di utilizzo: a proposito di Whatsapp, gli sviluppatori lavorano continuamente per cercare di implementare nuove caratteristiche. Già dal 2017 ...

Come attivare l'auticazione a due fattori su Whatsapp : 31 Dicembre 2017 - Migliorare la sicurezza dei propri utenti è sempre stato uno degli obiettivi di WhatsApp . Essendo l'applicazione più utilizzata al mondo è necessario offrire alle persone un servizio che sia al passo con i tempi e che permetta di condividere immagini e video senza il pericolo che finiscano nelle mani sbagliate. Oltre alla ...

Come Whatsapp non funzionerà più dopo il 31 gennaio su questi smartphone : BlackBerry OS - 10 e Windows Phone 8.0 : Ma davvero WhatsApp non funzionerà più su alcuni smartPhone dopo il 31 dicembre? Si parla di mancato supporto negli aggiornamento o stop totale all'utilizzo dell'applicazione di messaggistica per i device con BlackBerry OS, BlackBerry 10 e Windows Phone 8.0 e firmware precedenti? A pochi giorni dalla data fatidica di scadenza, è necessario fare ancora una volta il punto della situazione, grazie anche alle ultime dichiarazioni del CEO di WhatsApp ...

Come cancellare chat Whatsapp per non farsi spiare e selezionare eccezioni tra i messaggi : Ci sono delle operazioni che si nascondono dietro la domanda “Come cancellare chat Whatsapp” che consentono di sfruttare al meglio il potenziale della popolare app, visto che spesso per evitare di farsi spiare si porta a termine l’attività senza conoscere a fondo una specifica funzione. Insomma, oltre a fornirvi una piccola guida solo sulla carta banale per gran parte dei nostri lettori, oggi 24 dicembre vorrei andare più a fondo in un contesto ...

Whatsapp : ecco come usare al meglio la piattaforma Video : #WhatsApp è conosciuta per essere una delle applicazioni più in voga fra i possessori di #Smartphone. La nuvoletta con la cornetta consente di messaggiare con colleghi, amici e familiari separati anche da migliaia di km offrendo diverse funzionalita', attraverso lo scambio di messaggi [Video]testuali o sotto forma di foto e Video, da poter poi girare in altre chat con i contatti presenti nella rubrica dello smartphone. usare la piattaforma ...

Whatsapp occupa troppa memoria? Ecco come fare per liberare lo spazio Video : #WhatsApp ha sempre trovato diverse soluzioni alle problematiche che gli utenti hanno riscontrato nel corso degli anni. Con tanti nuovi aggiornamenti, l'app ha apportato delle modifiche sostanziali molto gradite ai consumatori che ogni giorno usano la piattaforma per scambiare messaggi con amici o parenti. L'applicazione verde sembra ormai aver sostituito quasi del tutto le funzioni di un #cellulare, dato che con la sola piattaforma possiamo ...

Lista emoticon Whatsapp di Natale : parole per emoji Babbo Natale - albero e stella cometa su iPhone e Android : Tutto quanto serve per condividere il Natale con un emoticon WhatsApp è qui: le emoji di Babbo Natale e Mamma Natale, di un albero di abete addobbato o no e di una stella (anche cometa) sono già all'interno all'applicazione, sia nella sua versione per iPhone che per smartphone Android. Eppure non tutti sanno come e dove scovarle, ecco perché riportiamo qui una semplice e pratica guida da tenere in considerazione nei prossimi giorni ...

Come sopravvivere alle chat di gruppo di Whatsapp : Attenti a praticare massicciamente la maldicenza, sport preferito in chat: prima o poi il bersaglio – in un'altra chat – potreste essere voi. Leggi anche: - Qobuz, musica in alta risoluzione. Ecco l'...

Come usare Whatsapp senza gravare sulla memoria : tanto spazio in più per voi : Non è un mistero che un utilizzo intenso e quotidiano di WhatsApp vada ad ingombrare, con tutta la mole di prodotti che ne derivano, la memoria interna dello smartphone, che ad un certo punto potrebbe necessitare di un qualche accorgimento per evitare si intasi fino a perdere le sue prestazioni originarie. In realtà, sarebbe sufficiente fare ricorso a qualche piccola regola per riuscire a porre in tempo un freno alla spiacevole situazione. ...

Come Disconnettere Whatsapp Web : Hai collegato WhatsApp Web al tuo smartphone dal tuo PC, ma adesso vuoi scollegare o Disconnettere l’account? Ecco Come fare Disconnettere WhatsApp Web Nuovo giorno, nuova guida dedicata a WhatsApp, uno dei programmi più diffusi e usati al mondo per restare in contatto con amici, parenti e conoscenti in modo totalmente gratuito. Oggi in particolare voglio spiegarti Come fare […]

Come Usare La Ricerca Di Whatsapp Per Cercare Vecchi Messaggi : Ricerca Messaggi su WhatsApp: Come funziona? Ecco una guida completa per Cercare qualsiasi Messaggio inviato o ricevuto su WhatsApp Ricerca Messaggi WhatsApp Nuovo giorno, nuova guida dedicata a WhatsApp, uno dei programmi più diffusi e usati al mondo per restare in contatto con amici, parenti e conoscenti in modo totalmente gratuito. Oggi in particolare voglio spiegarti Come Usare la comodissima […]

Come utilizzare Whatsapp Desktop/Web e inviare messaggi direttamente dal computer : Tutti conosciamo e talvolta usiamo l’app WhatsApp ma pochi ancora usano le versioni per PC. Fondamentalmente esistono due modi per poter accedere a WhatsApp da PC, una tramite un’app dedicata (in versione Mac e Windows) e un’altra via web. Entrambe le versioni hanno però bisogno che il nostro cellulare sia acceso e connesso alla rete. Ecco in sintesi le versioni attualmente disponibili Versione web (tutte le piattaforme) accessibile da qui: ...

Come recuperare le conversazioni Whatsapp cancellate : metodi per ripristinare su Android i vecchi messaggi : Con WhatsApp può capitare di trovarsi ad eliminare in un primo momento delle conversazioni ritenute passate e non indispensabili, per poi trovarsi qualche tempo dopo a causa di svariati motivi o ragioni, a voler recuperare quei messaggi in precedenza cestinati. Come fare se abbiamo tra le mani uno smartphone Android? Come recuperare su Android i messaggi WhatsApp cancellati Molte marche operanti nel mercato della telefonia mobile a livello ...

Truffa Whatsapp - come difendersi dal messaggio che ruba soldi : 7 Dicembre 2017 - Con oltre un miliardo di utenti attivi ogni mese , WhatsApp è senza dubbio la piattaforma di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo. Che si abbia uno smartphone, un tablet o un computer poco importa: nel giro di pochi secondi sarà possibile inviare messaggi, foto e note vocali ai nostri amici, ovunque si trovino. Una tale ...