WEF Davos | Emmanuel Macron presente

: RT @TechDataItalia: Chi è la guida dell'#IoT nel mondo? Lo spiega il WORLD ECONOMIC FORUM @Davos #WEF @FuturaTD - TechDataASItaly : RT @TechDataItalia: Chi è la guida dell'#IoT nel mondo? Lo spiega il WORLD ECONOMIC FORUM @Davos #WEF @FuturaTD - PMIrevolution : RT @TechDataItalia: Chi è la guida dell'#IoT nel mondo? Lo spiega il WORLD ECONOMIC FORUM @Davos #WEF @FuturaTD - TechDataItalia : Chi è la guida dell'#IoT nel mondo? Lo spiega il WORLD ECONOMIC FORUM @Davos #WEF @FuturaTD - gdt62 : Frodi finanziarie e colpevoli, che fine hanno fatto? By @mtcometto via @L_Economia @Corriere cc @TEHAmbrosetti @wef… - ticinonews : WEF Davos: morto responsabile sicurezza Jean-Luc Vez -

Leggi la notizia su swissinfo.ch

(Di mercoledì 3 gennaio 2018)si era già recato anel 2016 in veste di ministro dell'economia di François Hollande. In quell'occasione aveva invitato ad "accelerare e ampliare" le riforme intraprese in Francia. Prima ...