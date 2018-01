Ward | Microsoft non abbandonerà i videogiochi Ci sono stati diversi momenti in cui

: È un argomento ricorrente da diverso tempo: #Microsoft abbandonerà i videogiochi? #Xbox #XboxOne - Eurogamer_it : È un argomento ricorrente da diverso tempo: #Microsoft abbandonerà i videogiochi? #Xbox #XboxOne - collen_ward : RT @videogamedeals: Furi (X1) $10 via Xbox Live. -

Leggi la notizia su eurogamer

(Di mercoledì 3 gennaio 2018) Per una compagnia che comenon vive di certo di solie non ha necessariamente bisogno di questa particolare divisione per riuscire a mantenersi in salute, uscire dal mercato non è di certo impossibile e probabilmente il pensiero ha sfiorato la mente di qualche dirigente in più di un'occasione.si trova ancora al proprio posto con Xbox One e Xbox One X ma continuerà a essere un attore importante dell'industria videoludica anche nei prossimi anni? Gaming Bolt ha domandato al research director della divisione gaming e VR/AR di IDC (compagnia specializzata in analisi di mercato) un'opinione al riguardo. Xbox One sarà l'ultima console del colosso di Redmond magari in favore di un servizio diverso che si basa esclusivamente su Windows 10 senza l'utilizzo di una console vera e propria? Ecco la risposta di Lewis: "No,ha avuto parecchie ...