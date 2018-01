VITTORIO EMANUELE DI SAVOIA La lettera | Giudicate la monarchia con equità

VITTORIO EMANUELE : 'I Savoia al Pantheon - l'Italia riabiliti la monarchia con obiettività' : Non un passo indietro, anzi, una nuova richiesta. Nonostante le tante polemiche delle scorse settimane, i Savoia tornano a ribadire la loro richiesta di vedere Vittorio Emanuele III e Umberto II ...

Inaugurata la nuova Piazza VITTORIO EMANUELE II a Pietra Ligure : Fotogallery a cura di Alessandro Casasola E' stata Inaugurata questa mattina la nuova Piazza Vittorio Emanuele II ( Vedi articolo )a Pietra Ligure, ecco alcune foto a cura di Alessandro Casasola. http:...

Gentiloni zittisce Emanuele Filiberto : 'Chi chiede Pantheon o riabilitazione per VITTORIO EMANUELE III non avrà ascolto' : "Nessuna riabilitazione" per i Savoia. Lo afferma il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, sulle salme di Vittorio Emanuele III e della Regina Margherita, trasferite al santuario piemontese di ...

Gentiloni zittisce Emanuele Filiberto : "Chi chiede Pantheon o riabilitazione per VITTORIO EMANUELE III non avrà ascolto" : "Nessuna riabilitazione" per i Savoia. Lo afferma il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, sulle salme di Vittorio Emanuele III e della Regina Margherita, trasferite al santuario piemontese di Vicoforte. "Si è trattato di una vicenda umanitaria, gestita con la riservatezza che era necessaria".Con la traslazione in Italia della salma di Vittorio Emanuele III "penso che sia stata fatta una operazione di significato umanitario su ...

Accadde oggi : il 28 dicembre 1947 moriva VITTORIO EMANUELE III : Primo re Savoia a morire in esilio dopo Carlo Alberto, Vittorio Emanuele III morì ad Alessandria d’Egitto il 28 dicembre 1947. Consentì nel 1922 l’affermarsi del Fascismo e passò alla storia per la sua fuga, dopo l’Armistizio dell’8 settembre 1943, che lasciò allo sbando l’esercito italiano. Abdicò a favore del figlio Umberto poco prima del Referendum, in cui si affermò la Repubblica. L'articolo Accadde oggi: il 28 ...

"Troppi selfie per VITTORIO Emanuele". Vietato entrare nel sepolcro del re : Sotto la cupola ellittica più grande del mondo, quella del Santuario di Vicoforte, nel Cuneese, i Savoia non riposavano in pace. E ora la cappella di San Bernardo che ospita le spoglie del re Vittorio Emanuele III e della regina Elena, ...

La salma di VITTORIO EMANUELE III torna di nascosto in Italia : i tanti errori che commise : Nel segreto più totale, la salma di Re Vittorio Emanuele III è tornata in Italia. Un Re costretto alla fuga in Alessandria d’Egitto dove è morto. E’ rientrato in Italia a bordo di un volo militare che è atterrato alle 11 all’aeroporto di Cuneo. Alla partenza ad Alessandria erano presenti i familiari e l’ambasciatore Italiano al Cairo, Giampaolo Cantini. Sarà tumulato al santuario di Vicoforte di Mondovì, ricongiungendosi con ...

Milano - incendio nella Galleria VITTORIO EMANUELE II : Milano incendio intorno alle 9 di questa mattina, oggi 19 dicembre, nel negozio di Massimo Dutti della Galleria Vittorio Emanuele II a Milano. I passanti hanno visto uscire il fumo dai locali, quando ...

Sepoltura VITTORIO EMANUELE III - il parere contrario di Virginia Raggi : Siamo sicuri che Vittorio Emanuele III non si sarebbe mai aspettato di far parlare ancora di sé a quasi settant'anni dalla morte, avvenuta il 28 dicembre 1947 ad Aessandria d'Egitto. Eppure il rimpatrio dei resti [VIDEO]del penultimo sovrano d'Italia e la decisione di tumularli al Pantheon hanno scatenato un incredibile vespaio di polemiche. Ad iniziare dalla Comunita' ebraica italiana che ha parlato di profonda inquietudine, considerando che il ...

VITTORIO EMANUELE III non ha meriti con gli italiani - i Savoia che vogliono il Pantheon sono fuori dalla realtà : L’Italia dimentica il suo passato. Lo fanno i suoi cittadini con un oblio assolutorio sul passato fascista, ma lo fanno anche le più alte istituzioni che hanno concesso il volo di Stato per trasportare dall’Egitto la salma del re Vittorio Emanuele III in Italia. Vittorio Emanuele III non può vantare alcun merito nei confronti degli italiani, a cominciare dal ruolo decisivo assunto sin dal 1914 per fare entrare l’Italia nella Prima guerra ...

VITTORIO EMANUELE III di Savoia/ Il presunto volo di Stato e i nostalgici : "Adesso sia tumulato al Pantheon" : Vittorio Emanuele III di Savoia, dopo la traslazione della salma nel santuario di Vicoforte assieme a quella della Regina Elena, si accende nell'opinione pubblica il dibattito sulla vicenda(Pubblicato il Mon, 18 Dec 2017 17:18:00 GMT)

VITTORIO EMANUELE III - Grasso : “Rientro della salma un atto di compassione. Firmò leggi razziali - no revisionismo” : Un “atto di umana compassione” ma no alla sepoltura nel Pantheon e nessun “revisionismo” perché Vittorio Emanuele III ebbe “responsabilità prima, durante e dopo l’avvento del fascismo”. Il presidente del Senato, Piero Grasso, commenta il rientro in Italia della salma dell’ex sovrano, arrivata domenica nel santuario di Vicoforte, nel Cuneese, trasportata dall’Egitto con un volo ...

Roma - Raggi : inopportuna sepoltura di VITTORIO EMANUELE nel Pantheon : "Fortunatamente la monarchia fa parte del passato di questa Repubblica. Ritengo inopportuno che la salma di Vittorio Emanuele III venga trasferita al Pantheon". Lo ha affermato il sindaco di Roma, ...

Il ritratto VITTORIO EMANUELE - altro che padre della patria. La vicenda tragicomica dei Savoia : La Storia insegna sempre. Peccato che non ha scolari. Se no qualcuno si farebbe due o tre domande su Vittorio Emanuele padre della patria. Ma in tutta questa disputa c'è una cosa in più che colpisce ...