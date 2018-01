Vittime i Samsung Galaxy S6 di gravi problemi Wi-Fi | colpa dell’aggiornamento XXU5EQI8

: Vittime i #SamsungGalaxyS6 di gravi problemi Wi-Fi: colpa dell'aggiornamento XXU5EQI8 - OptiMagazine : Vittime i #SamsungGalaxyS6 di gravi problemi Wi-Fi: colpa dell'aggiornamento XXU5EQI8 -

(Di mercoledì 3 gennaio 2018) Soffrono diWi-Fi iS6, in seguito all'aggiornamento G920F, indicato come la causa responsabile del disturbo 'authentication error occurred', che non permette di restare regolarmente agganciati in pianta stabile ad una qualsivoglia rete senza fili per più di pochi minuti.Alcuni sono riusciti a risolvere intervenendo nelle impostazioni del modem, ed impostando la frequenza di rete su 2.4 GHz, oltre che scegliendo un IP statico (soluzione che è valsa per qualcuno, ma che non possiamo assicurare sia valida per tutti).L'anomalia è stata in qualche maniera ufficializzata dal portale 'androidheadlines.com', che per primo ne ha diffuso la notizia a livello globale. I proprietari deiS6 che lamentano taliWi-Fi, sopraggiunti a partire dall'aggiornamento G920F, potrebbero anche finire col vedersi prosciugato tutto il ...