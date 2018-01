Visite fiscali e reperibilità | niente armonizzazione delle fasce orarie

Boeri : 'Con fasce diverse rischio meno Visite fiscali' : Non uniformare le fasce potrebbe 'far diminuire le visite fiscali nella P.A'. Così il presidente Inps Tito Boeri all'Ansa. 'La mancata armonizzazione - spiega - rende più difficile realizzare quelle ...

Boeri - rischio meno Visite fiscali : ROMA, 02 GEN - Non uniformare le fasce potrebbe "far diminuire le visite fiscali nella P.A". Così il presidente Inps Tito Boeri. "La mancata armonizzazione - spiega - rende più difficile realizzare ...

Boeri : 'Con fasce diverse rischio meno Visite fiscali' : Non uniformare le fasce potrebbe 'far diminuire le visite fiscali nella P.A'. Così il presidente Inps Tito Boeri all'Ansa. 'La mancata armonizzazione - spiega - rende più difficile realizzare quelle ...

Boeri - rischio meno Visite fiscali nella P.a. : Non uniformare le fasce potrebbe "far diminuire le visite fiscali nella P.A". Così il presidente Inps Tito Boeri. "La mancata armonizzazione - spiega - rende più difficile realizzare quelle economie ...

Visite fiscali - salta armonizzazione : 18.45 Le fasce orarie di reperibilità non cambiano: restano di 7 ore per i dipendenti pubblici e di 4 per i privati. Così il decreto firmato dalla ministra Madia di concerto con il ministro Poletti e pubblicato in Gazzetta (in vigore dal 13 gennaio). Quindi salta l'armonizzazione tra i settori indicata nella riforma del pubblico impiego. Il medico fiscale potrà bussare due volte alla porta. Una regola contro i cosiddetti 'furbetti del ...

Visite fiscali - salta l'armonizzazione delle fasce orarie : ecco quando essere reperibili : Le fasce orarie di reperibilità non cambiano: restano di 7 ore per i dipendenti pubblici e di 4 per i privati. Così il decreto firmato dalla ministra Madia di concerto con il ministro Poletti e ...

Visite fiscali - niente armonizzazione tra pubblico e privato : Salta la fascia unica di reperibilità per le Visite fiscali . Il decreto firmato dal ministro della Pubblica amministrazione, Marianna Madi a, con il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti , lascia ...

Visite fiscali - niente armonizzazione per le fasce orarie di pubblico e privato : Resta immutata l’attuale differenziazione delle fascie orarie: 9-13 e 15-18 per la Pa, 10-12 e e 17-19 per i privati. Con il nuovo regolamento l'Inps potrà però effettuare controlli medici a domicilio con «cadenza sistematica e ripetitiva, anche in prossimità delle giornate festive e di riposo settimanale»...

Visite fiscali - salta l'armonizzazione delle fasce orarie : quando essere reperibili : C'è il dietrofront sulle Visite fiscali: le fasce orarie di reperibilità non cambiano, restando dunque di sette ore per i dipendenti pubblici e di quattro ore per quelli privati. Con il decreto firmato dalla...

Visite fiscali - ecco le fasce di reperibilità : Visite fiscali , dal 13 gennaio entra in vigore il decreto Madia. Il provvedimento - pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 'Serie Generale' n. 302 del 29 dicembre - riguarda i dipendenti pubblici e ...

Visite fiscali - non cambierà più la reperibilità : sette ore nel pubblico - quattro nel privato : Il ministro Madia avrebbe motivato il dietrofront spiegando che dalla parificazione deriverebbe una riduzione delle finestre orarie per gli statali e, dunque, "una minore incisività della disciplina dei controlli". Il presidente dell'Inps Boeri chiedeva invece che la reperibilità fosse per tutti di sette ore

Visite fiscali - fasce restano diverse : Le fasce orarie di reperibilità non cambiano: restano di 7 ore per i dipendenti pubblici e di 4 per i privati. Così il decreto firmato dalla ministra Madia di concerto con il ministro Poletti e ...

Visite fiscali - salta armonizzazione fasce orarie : restano di 7 ore per gli statali : Le fasce orarie di reperibilità non cambiano: restano di 7 ore per i dipendenti pubblici e di 4 per i privati. Così il decreto firmato dalla ministra Marianna Madia di concerto con il ministro ...

Visite fiscali - la reperibilità non cambia più : resta di 7 ore - : Salta l'armonizzazione tra i settori, indicata nella riforma del pubblico impiego. Le fasce orarie di reperibilità restano di 7 ore per i dipendenti pubblici e di 4 per i privati. Così il decreto ...