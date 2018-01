Virus formatta cellulare | attenti alla bufala

: RT @Livio_Sicily: Avviso per tutti! Non accettate chiamate da +39-347-6301066 è un virus che formatta il vostro smartphone Attenti è molt… - Fiorell57707030 : RT @Livio_Sicily: Avviso per tutti! Non accettate chiamate da +39-347-6301066 è un virus che formatta il vostro smartphone Attenti è molt… - Alex_elvis77 : RT @Livio_Sicily: Avviso per tutti! Non accettate chiamate da +39-347-6301066 è un virus che formatta il vostro smartphone Attenti è molt… - Pierino2018 : RT @Livio_Sicily: Avviso per tutti! Non accettate chiamate da +39-347-6301066 è un virus che formatta il vostro smartphone Attenti è molt… - Livio_Sicily : Avviso per tutti! Non accettate chiamate da +39-347-6301066 è un virus che formatta il vostro smartphone Attenti… - BernardinoGallo : Non accettate chiamata da +39 3476301066 la Rai TV ha detto che è un virus che formatta il cellulare. -

Leggi la notizia su chimerarevo

(Di mercoledì 3 gennaio 2018) Gli anni passano, la tecnologia fa passi da gigante ma le fake news e le bufale non smettono mai di dilagare online. Il protagonista di questa catena che si sta espandendo a macchia d’olio è ancora una volta Whatsapp e questa volta coinvolgerebbe tutti coloro i quali avrebbero ricevuto (o riceveranno) una chiamata dal numero +393476301xxx (le ultime cifre sono state censurate volutamente per non intaccare in alcun modo la privacy del povero malcapitato che si vede protagonista di questa). Nello specifico di cosa tratta questo messaggio dirme? Ancor prima di tirare le somme, però, analizziamo il testo di questa catena di Sant’Antonio: Per favore avvisa i contatti della tua lista di non rispondere al numero +393476301xxx è uncheil tuoè molto pericoloso.. L’hanno annunciato oggiRai TV. Diffondi più che puoi Sono queste le ...