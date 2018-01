Virginia Raggi chiede il giudizio immediato per il caso delle nomine in Campidoglio

Roma - Virginia Raggi : "Ho chiesto il giudizio immediato - certa della mia innocenza" :

Virginia Raggi chiede giudizio immediato al tribunale di Roma : Roma, 3 gen. (askanews) 'Ciao a tutti, volevo informarvi che ho chiesto al tribunale di Roma il giudizio immediato nel procedimento aperto nei miei confronti dalla procura capitolina'. Lo scrive su ...

Rifiuti - Pizzarotti e il consiglio (non richiesto) a Virginia Raggi : “Sia più tranquilla nei commenti” : Federico Pizzarotti, sindaco di Parma, nella prima parte del suo intervento durante la trasmissione Omnibus (La7), tra le varie risposte alle domande dei giornalisti in studio non esita a dare un consiglio (non richiesto) alla sindaca di Roma Virginia Raggi L'articolo Rifiuti, Pizzarotti e il consiglio (non richiesto) a Virginia Raggi: “Sia più tranquilla nei commenti” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Le sfide (e le grane) che attendono Roma e Virginia Raggi nel 2018 : Il 2017 è stato l'anno della 'normalizzazione' per l'esperienza di Virginia Raggi in Campidoglio. Svestiti parzialmente i panni della militante pentastellata la sindaca ha saputo indossare con più disinvoltura le vesti istituzionali, mostrandosi maggiormente a suo agio anche nei contesti formali legati al suo incarico. Certo, i risultati promessi in campagna elettorale su rifiuti e trasporti - le ...

Alessandra Mussolini imita Virginia Raggi. 'Spelacchio? Il prossimo anno al massimo due lucette nelle buche...' : LEGGI ANCHE Spelacchio, l'ultimo guaio: 'Gli hanno staccato i fili' LEGGI ANCHE La favola di Spelacchio: prima deriso, ora arrivano i bigliettini d'amore: 'Sei l'albero più bello del mondo' Mussolini ...

Rifiuti - scontro a distanza fra Virginia Raggi e il sindaco di Parma Pizzarotti : 'Se ho qualcosa da dire io lo dico in faccia' : Io sento su di me, sulla mia giunta e sui consiglieri tutta la responsabilità di mettere in atto una politica sociale che deve tenere conto delle diverse necessità, dei disagi e delle urgenze sociali.

Virginia Raggi - la risposta piccata a Federico Pizzarotti sui rifiuti di Roma : 'Io parlo in faccia' : Finiscono a buste dell'immondizia in faccia Virginia Raggi e Federico . La polemica sull'emergenza rifiuti del Comune di Roma non si ferma neanche a Natale, dopo la stoccata dell'ex grillino sindaco ...

Rifiuti - polemica tra Virginia Raggi e sindaco di Parma Pizzarotti : "Io le cose le dico in faccia" : Il sindaco di Parma sabato aveva dichiarato che si sarebbe aspettato una telefonata dalla prima cittadina della Capitale

Spelacchio - Codacons contro Virginia Raggi : '48mila euro al vento non si prendono col sorriso' : ROMA Nuovo attacco del Codacons al sindaco di Roma, Virginia Raggi, sul caso 'Spelacchio', l'abete di Natale in pessime condizioni messo in piazza Venezia. Non sono piaciute infatti all'associazione ...

Spelacchio - ora Virginia Raggi chiede i danni per l'albero di Natale : ROMA Spelacchio, ora Virginia Raggi chiede i danni per l'albero di Natale. Che fine farà Spelacchio, l'albero di Natale di Roma più vituperato del mondo? Lo sostituiscono? 'No, assolutamente. Rimarrà ...

Spelacchio - Virginia Raggi : “Indagine interna - poi chiederemo i danni. Quando lo abbiamo scelto era bello e folto” : Sulla morte prematura di “Spelacchio” ci sarà un’indagine interna al termine della quale il Comune di Roma chiederà i danni. Lo ha detto la sindaca Virginia Raggi spiegando che Quando l’albero è stato scelto “era molto bello e folto”. L’ipotesi avanzata dalla prima cittadina è quindi che ci sia stato “qualche problema tra il taglio e il trasporto”. Il Comune di Roma ha scelto l’albero ...

Quirinale - Virginia Raggi si addormenta mente parla Mattarella : però arrivare viva alla fine del suo discorso è già un successo : www.forum.spinoza.it L'articolo Quirinale, Virginia Raggi si addormenta mente parla Mattarella: però arrivare viva alla fine del suo discorso è già un successo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Perché Virginia Raggi scappa da Roma : La cronaca, le difficoltà di una città grande e complessa come Roma, i continui cambi della giunta, gli intoppi giudiziari che oggi vedono Virginia Raggi imputata di falso e anche la ben minore ...