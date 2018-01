Vino | Coldiretti | l’export tocca il record storico di 6 miliardi

Vino - Coldiretti/Federalimentare : “L’Italia ferma la caccia alle streghe Ue” : Grazie al gioco di squadra con il Governo Italiano e la Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Ue è stato preteso ed ottenuto che, in allegato al documento della Presidenza UE, venisse inserita una dichiarazione sulle Conclusioni del Consiglio Ue (EPSCO) per evitare di assimilare abuso alcool Paesi del Nord con il consumo consapevole e limitato delle bevande alcoliche della tradizione italiana. E’ quanto affermano Coldiretti e ...

Vino - Coldiretti-Federalimentare : “No alla caccia alle streghe da parte dell’Ue” : Le conclusioni del Consiglio europeo sull’uso dannoso dell’alcol che prevedono severe misure in materia di etichettatura, pubblicita`, nonche´ restrizioni al commercio delle stesse tra gli Stati Membri sono inaccettabili poiché rischiano di penalizzare gravemente e in maniera ingiustificata il settore vinicolo italiano. E’ quanto affermano Federalimentare e Coldiretti nel chiedere un impegno deciso del Governo per tutelare da una nuova caccia ...

Vino - la Coldiretti : “Record storico di export a 6 miliardi - +7% “ : Le esportazioni di Vino Made in Italy fanno registrare, con un aumento del 7% in valore, il record storico e se il trend sarà mantenuto a fine anno per il 2017 saranno raggiunti per la prima volta i 6 miliardi di euro, la prima voce dell’export agroalimentare nazionale. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla proiezione dei dati Istat relativi ai primi otto mesi dell’anno, in occasione del Congresso di ...

Olio - miele - Vino : produzione crolla in autunno nero. Conseguenze per Coldiretti : vino, Olio, miele. Prodotti ai quali veniva assegnata una certa aurea di eternità sono oggi trattati come di prodotti di nicchia, a causa della produzione in netto calo frutto dell'afa e della siccità

Olio - Vino - miele - Coldiretti annuncia netto calo produzione. I rischi : Vino, Olio, miele. Prodotti ai quali veniva assegnata una certa aurea di eternità sono oggi trattati come di prodotti di nicchia, a causa della produzione in netto calo frutto dell'afa e della siccità

Vino - miele - olio - Coldiretti indica in forte calo produzione. Qualità e prezzi : Vino, olio, miele. Prodotti ai quali veniva assegnata una certa aurea di eternità sono oggi trattati come di prodotti di nicchia, a causa della produzione in netto calo frutto dell'afa e della siccità

Vino - olio - miele produzione in netto calo spiega Coldiretti. Prezzi e qualità : Vino, olio, miele. Prodotti ai quali veniva assegnata una certa aurea di eternità sono oggi trattati come di prodotti di nicchia, a causa della produzione in netto calo frutto dell'afa e della siccità

Coldiretti : "cala la produzione di miele (-50%) - Vino (-26%) - olio (-11%) : Dimezzato il miele negli alveari, addio ad una bottiglia di vino su quattro e calo dell'11% della produzione di olio di oliva rispetto alla media dell'ultimo decennio. È quanto emerge dall'analisi ...

Coldiretti - autunno nero : crollo nella produzione di Vino - miele e olio : Risulta praticamente dimezzato il miele negli alveari, addio ad una bottiglia di vino su quattro e calo dell’11% della produzione di olio di oliva rispetto alla media dell’ultimo decennio ma crolla del 23% anche il raccolto di mele e funghi e tartufi sono praticamente introvabili nei boschi per effetto del clima impazzito che ha colpito tutti i simboli dell’autunno italiano. E’ quanto emerge dall’analisi della ...

Coldiretti : terminata la vendemmia più scarsa dal dopoguerra - -26% di Vino in un anno : Si è conclusa la vendemmia 2017: per effetto del clima anomalo si classifica tra le più scarse del dopoguerra con un taglio della produzione del 26% rispetto allo scorso anno: è quanto emerge dal bilancio della Coldiretti di fine vendemmia, iniziata quest’anno il 4 agosto, la più anticipata dell’ultimo decennio, fortemente condizionata da una siccità estrema. Dopo tre mesi di raccolta delle uve lungo la Penisola, dal punto di vista qualitativo ...