Video Napoli Atalanta 1-2 | highlights e gol della partita Felicità Gomez Coppa

Coppa Italia - l'Atalanta elimina il Napoli Video : Ieri sera si è giocata nuovamente la #Coppa Italia e al San Paolo è andata di scena la partita tra Napoli ed #Atalanta. Quest'ultime squadre hanno giocato per accedere alla semifinale della Tim Cup e soltanto nel finale la squadra allenata da Gasperini è riuscita a trionfare. Nel primo tempo ci sono state molte azioni e palle gol ma solo nel secondo tempo le squadre sono riuscite ad infilare il pallone in fondo al sacco. In un primo momento ...

Disfatta Napoli - De Laurentiis pesca subito in Olanda per l'arrivo di una punta Video : Brutta caduta per il Napoli. L'Atalanta accede alla semifinale di coppa Italia dove incontrera' la vincente tra Juventus e Torino. Gli uomini di Gasperini, gia' assoluti protagonisti in Europa League, si impongono per 2-1 al San Paolo grazie alle reti di Castagne e Papu Gomez. Sarri paga il turnover che lo porta a rivoluzionare gli azzurri, schierando solo quattro degli undici giocatori che avevano battuto il Crotone sabato. Un turnover che ...

Video Goal Napoli-Atalanta 1-2 : Highlights e Tabellino Quarti di Finale Coppa Italia 02-01-2018 : Risultato Finale Napoli-Atalanta 1-2: Cronaca e Video Goal Castagne, Gomez, Mertens Quarti di Finale Coppa Italia 2 Gennaio 2018 Ed è l’Atalanta ad aggiudicarsi questo quarto di Finale; i ragazzi di Gasperini hanno vinto meritatamente per 2-1 grazie alle reti di Castagne e Gomez (inutile quella di Mertens nel Finale). Una partita giocata alla grande, con la sfrontatezza tipica degli orobici consente ai nerazzurri di approdare in ...

Coppa Italia - highlights Napoli-Atalanta 1-2 : Castagne e Gomez portano i nerazzurri in semifinale (Video) : Coppa Italia, highlights Napoli-Atalanta 1-2: Castagne e Gomez portano i nerazzurri in semifinale (VIDEO) Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... highlights Napoli-Atalanta 1-2, VIDEO GOL Coppa Italia- Il Napoli, reduce dalla vittoria di Crotone, ospita l’Atalanta per i quarti di Coppa Italia. Al San Paolo, i nerazzurri vincono per 2 a 1 grazie ai gol di ...

