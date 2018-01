Video Goal Napoli-Atalanta 1-2 | Highlights e Tabellino Quarti di Finale Coppa Italia

Udinese - il goal da manuale contro il Bologna : da far vedere nelle scuole calcio! [Video] : L’Udinese vola grazie alla cura Oddo che ha portato la squadra friulana a ridosso della zona Europa League. Quest’oggi la squadra bianconera ha vinto per 2-1 sul campo del Bologna, grazie ad una rete davvero splendida di Lasagna che ha messo in mostra tutte le qualità della squadra a disposizione di Oddo. Danilo esce palla al piede dalla difesa, da quel momento in poi altri 4 tocchi tutti di prima di Ali Adnan, Jankto, De Paul ed ...

Bologna - una difesa da incubo sul goal di Widmer : cos’è accaduto? [Video] : Il Bologna di mister Donadoni era passato in vantaggio contro l’Udinese grazie all’autorete di Danilo. Il vantaggio però è durato poco, dato che qualche minuto dopo la rete degli emiliani è arrivato il pari di testa di Widmer. Nell’occasione però le lacune della retroguardia del Bologna son parse davvero clamorose. Il terzino dell’Udinese ha potuto staccare solo soletto dentro l’area e comodamente ha potuto colpire ...

Bologna-Udinese - autogoal di Danilo o goal di Verdi? il Video toglie ogni dubbio : autogoal Danilo – Bologna e Udinese sono in campo per la 19^ giornata di Serie A. I felsinei sono passati in vantaggio grazie ad un pazzesco autogoal del difensore dei friulani Danilo. Il centrale bianconero ha deviato il pallone su un tiro di Simone Verdi destinato probabilmente a finire sul fondo. Non ci sono dubbi quindi sul fatto che si tratti di autogoal. Un plauso va comunque anche all’esterno del Bologna per la costruzione ...

Balotelli e un 2017 all’insegna della rinascita : tutti i goal segnati in questo anno solare [Video] : Il 2017 che sta per concludersi può essere considerato l’anno della definitiva rinasciata per Mario Balotelli. ‘SuperMario’ ha dimostrato di aver messo definitivamente la testa a posto trascinando il Nizza a suon di goal. Nella passata stagione il numero 45 rossonero è riuscito a portare il club francese fino ai preliminari di Champions League mentre in questa prima parte di stagione i goal di Balotelli hanno permesso al Nizza ...

Video Goal Napoli-Sampdoria 3-2 : Highlights e Tabellino 18° Giornata Serie A 23-12-2017 : Risultato Finale Napoli-Sampdoria 3-2: Cronaca e Video Goal Ramirez, Allan, Quagliarella, Insigne, Hamsik 18° Giornata Serie A 23 Dicembre 2017 Primo tempo che si apre con un fulmine a ciel sereno per i padroni di casa: Caprari viene atterrato sui 30 metri, Gaston Ramirez si incarica della battuta e con un mancino formidabile sorprende Reina. Insigne&Co reagiscono subito, prima con Callejon e poi con Mertens ma a segnare è Allan al ...

Goal storico per Hamsik : superato Maradona - 116 reti con la maglia del Napoli [Video] : Marek Hamsik è ufficialmente il miglior marcatore della storia del Napoli. Il centrocampista slovacco dopo aver realizzato il Goal numero 115 nel match con il Torino, con la Sampdoria ha siglato la rete numero 116 superando il mito Diego Armando Maradona. Un sigillo importante per il Napoli che ha chiuso il primo tempo con i blucerchiati in vantaggio per 3-2. Proprio con la Sampdoria, Hamsik aveva segnato il suo primo Goal con la maglia del ...

Napoli-Sampdoria - goal pazzesco di Ramirez : punizione clamorosa [Video] : goal Ramirez – Napoli e Sampdoria sono in campo per la 18^ giornata di Serie A. I blucerchiati sono passati in vantaggio dopo pochi minuti dall’inizio della gara con un goal davvero pazzesco di Gaston Ramirez. punizione dai 25 metri del fantasista doriano e pallone che si è insaccato in rete, con Reina non esente da colpe e forse tradito dal sole in faccia. #Ramirez! #Sampdoria in vantaggio sul #Napoli! #NapoliSamp 0-1 ...

Goal Schick - si sblocca il ceco : primo goal con la maglia della Roma [Video] : goal Schick – Dopo mesi di difficoltà per vari problemi fisici, Patrik Schick è riuscito a trovare finalmente il suo primo goal con la maglia della Roma. L’attaccante ceco ha infatti dimezzato lo svantaggio nel match degli ottavi di Coppa Italia contro il Torino. Dopo molte occasioni con anche un palo colpito, l’ex Sampdoria ha infilato il pallone in rete anche se a passare il turno saranno i granata frutto della vittoria per ...

Video Goal Napoli-Udinese 1-0 : Highlights e Tabellino Ottavi di finale Coppa Italia 19-12-2017 : Risultato finale Napoli-Udinese 1-0: Cronaca e Video Goal Insigne Ottavi di finale Coppa Italia 19 Dicembre 2017 Primo tempo che inizia su ritmi altissimi: il Napoli pressa altissimo e i bianconeri sono in apnea per i primi 10 minuti. Verso il ventesimo i ritmi si abbassano notevolmente e l’Udinese comincia a respirare, affidando le proprie ripartenze soprattutto a Matos e Pezzella, senza però creare veri pericoli dalle parti di ...

Verona-Milan - i rossoneri sono sotto : che goal di Caracciolo [Video] : Il Milan sta perdendo a Verona. Al 24′ minuto di gioco del primo tempo, la squadra di Pecchia è passata in vantaggio grazie alla zuccata di Caracciolo, difensore staccatosi per un calcio d’angolo a favore. Una bella rete, ma va sottolineata una difesa non proprio impeccabile in occasione del goal del Verona. La ‘zona’ schierata da Gattuso è rimasta ferma senza attaccare il pallone e consentendo lo stacco al centrale ...

Goal Hamsik e sono 115 : una perla per raggiungere il mito Maradona [Video] : Goal Hamsik, il capitano del Napoli arriva a quota 115 realizzazioni e raggiunge Maradona in vetta alla classifica dei marcatori più prolifici del club partenopeo. Oltre al record che senz’altro farà piacere al capitano del Napoli, il Goal è stato favoloso ed utile a portare la squadra di Sarri sul 3-0 contro il Torino, dopo le reti di Koulibaly e Zielinski in un primo tempo quasi perfetto da parte della squadra ospite. Una rete come detto ...

Torino-Napoli - goal Koulibaly : che dormita della difesa granata [Video] : Koulibaly è stata aperta dal goal di Koulibaly, il quale di testa ha aperto i conti dopo soli 4 minuti di gioco. Il difensore del club partenopeo, ha staccato solo soletto a pochi passi dalla porta di Sirigu, dopo che Allan aveva prolungato di testa la traiettoria di un corner. Schema studiato, ma la difesa del Torino di certo non è stata molto reattiva nel contrastare i partenopei giunti a centro area con l’intento di far male. Ecco il ...

Lazio - sta tornando Felipe Anderson : in goal contro il Cittadella - ma chi gli farà posto? Probabilmente nessuno… [Video] : Felipe Anderson sta tornando in piena forma. Quest’oggi il calciatore brasiliano della Lazio è stato schierato titolare da mister Inzaghi nella gara dell’Olimpico contro il Cittadella. La Coppa Italia è di certo un discreto banco di prova per vagliare le condizioni fisiche del calciatore, che è parso in piena ripresa dopo i problemi dei mesi scorsi. Inzaghi adesso avrà una certa abbondanza in attacco, gradita sì, ma un dubbio sorge: ...

“Save Donnarumma” - il Video esilarante degli ‘Autogoal’ diventato virale sul web : In casa Milan è tornata alla ribalta la vicenda relativa al futuro di Gigio Donnarumma. Ad innescare una nuova ‘bomba’ è stato l’agente del portiere rossonero, Mino Raiola. Il noto procuratore ha sostenuto che Gigio ha subito una “violenza morale” al momento della firma del rinnovo e per questo ha chiesto l’annullamento del contratto. Un’assurdità che potrebbe portare alla cessione del portiere già a ...