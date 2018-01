Vent' anni e non sentirli | Cutrone si gode il suo Milan | ' sarei disposto a giocare

Istat - in dieci anni gli italiani poveri sono raddoppiati. Nel 2006 erano 2 - 3 milioni - nel 2016 sono diVentati 4 - 7 milioni : Gli italiani poveri sono raddoppiati in dieci anni. È quanto si evince dalle tabelle dell'Istat sugli indicatori di povertà assoluta che sono state analizzate dall'Adnkronos: se nel 2006 erano 2,3 milioni, nel 2016 sono diventati 4,7 milioni, con un incremento del 106,9 per cento.L'incremento maggiore di famiglie in povertà assoluta, in termini percentuali, spiega l'Adnkronos, si registra nelle Regioni del Centro (+133,8%); ...

Schumacher compie 49 anni - il messaggio commoVente della Ferrari : Sono passati quattro anni dalla rovinosa caduta sugli sci di Michael Schumacher. Un incidente sulle nevi di Meribel in Francia, diventato un dramma infinito per il campione tedesco di Formula 1 che oggi compie 49 anni. Durante un...

Bancone - tavoli - orchestra : a Barriera di Milano ci si scatena come nella New York degli Anni Venti : Nessuna parola d'ordine all'ingresso, nonostante l'alcol venga servito al Bancone, per ritrovarsi a Barriera di Milano come nella New York Anni Venti all'interno di un enigmatico 'speakeasy'. Si ...

Venticinque anni dopo Nureyev danza ancora al centro della scena : Magrissimo. Il volto scheletrico, gli occhi incavati eppure ancora pieni di fuoco, la bocca atteggiata in un sorriso di ringraziamento che sembrava una smorfia di dolore. Elegantissimo. Con un frac ...

NEK - UNICI IN TOUR / #NekinArena : "Laura non c'è" - l'artista festeggia Vent'anni di successi (2 gennaio 2018) : Il concerto di Nek all'Arena di Verona approda in prima serata su Italia questa sera, martedì 2 gennaio 2018, alle ore 21.10 su Italia 1. La scaletta dell'evento, ospite J-Ax.(Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 23:21:00 GMT)

Preside a 16 anni : "La scuola non mi bastava e me ne sono inVentata un'altra" : "A Boston, al Mit, mi aprirono i laboratori, ad Alessandria, a scuola, mi volevano rimandare". Insomma, ti volevano bocciare. "Si, ma non potevano farlo perché avevo la media del nove". E allora? "I ...

Gennaio 2018 tra anniversari ed eVenti : 1 Gennaio È di 70 anni fa, l’entrata in vigore la Costituzione della Repubblica Italiana. Contestualmente, Enrico De Nicola diventa il primo presidente della Repubblica. Dieci anni più tardi, viene fondata la Comunità Europea, mentre risale al 2005 la parola fine al servizio militare obbligatorio, dopo 143 anni di attività. Quindici anni fa, l’entrata in circolazione dell’Euro, la moneta unica europea che nell’arco di due mesi ...

Maltempo Calabria : danni e disagi per pioggia e Vento forte - neve sui rilievi : Il 2018 inizia col Maltempo in Calabria, investita da pioggia, vento e anche nevicate: squadre dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Catanzaro sono al lavoro da questa notte in diversi interventi dovuti alle condizioni meteo avverse. Numerosi gli alberi e cartelloni pubblicitari divelti dal vento, i tetti danneggiati e le segnalazioni di infiltrazioni d’acqua. Una squadra del distaccamento di Sellia Marina e’ intervenuta ...

Torino - Vent'anni dopo : un dossier per una candidatura alle Olimpiadi invernali 2026 : Camera di Commercio e sindaci al lavoro: investimenti dimezzati rispetto al 2006 per convincere chi ha molti dubbi tra i 5 Stelle

Sono Vydia e ho 16 anni. Perché non volete che diVenti italiana? : Il racconto di una adolescente che sta cercando con fatica, ambizione, e umanità un posto nel mondo. L'Italia dovrebbe essere onorata di averti tra le sue fila. Siamo un Paese con un ridicolo tasso ...

L’oro resiste ai?Venti contrari : ?+13% nel 2017 - la migliore performance da 7 anni : Con la stretta monetaria della Federal Reserve e il rally dei listini azionari molti analisti avevano previsto ribassi. Ma il lingotto ha concluso l’anno sopra 1.300 dollari l’oncia...

Fausto Leali/ Il commoVente omaggio a Lucio Dalla (40 anni che ti amo) : Video, Fausto Leali interverrà come ospite all'interno del programma celebrativo del collega Umberto Tozzi, 40 anni che ti amo, in onda sui canali Rai.(Pubblicato il Sat, 30 Dec 2017 22:32:00 GMT)

BeneVento-Chievo 1-0 : Coda firma il primo storico successo in A dei sanniti : BENEVENTO - 30 dicembre 2017: questa data rimarrà scolpita nella storia del Benevento, così come il nome di Massimo Coda. Nell'ultima partita dell'anno è l'attaccante a decidere la sfida con il Chievo,...