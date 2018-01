Veneto | Lanzarin | progetto di ' housing' per i senza fissa dimora

Ater Veneto - Lanzarin : nessun timore per il diritto alla casa : Venezia, 4 dic. (askanews) 'Gli inquilini Ater non devono preoccuparsi: l'invito che hanno ricevuto dalle rispettive aziende territoriali a presentare il modulo Isee relativo alla proprie condizioni ...

Veneto : assessore Lanzarin - riforma Ater è svolta epocale (3) : (AdnKronos) - "Le Ater - sottolinea Lanzarin - costruiscono e gestiscono case ‘popolari’ cioè a finalità sociale, in funzione delle persone e dei nuclei più fragili: la riforma ‘riserva’, infatti, un certo numero di alloggi per le finalità sociali dei Comuni (10%), per le forze dell’ordine (10 %), p