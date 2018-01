: Valanga in Val Venosta: salvate due persone, se ne cercano altre due - repubblica : Valanga in Val Venosta: salvate due persone, se ne cercano altre due - NotizieIN : Valanga V.Venosta, si cercano 2 persone - alessiobalbi : Valanga in Val Venosta: salvate due persone, se ne cercano altre due - CarloBi85609759 : RT @RaiNews: Valanga in Val Venosta: due persone tratte in salvo, altre due disperse ? - mezzagi69 : RT @wwwmeteoit: Valanga in Val Venosta, si temono dispersi: -

Unaè caduta in Alta Valtravolgendo alcuni, nella zona della Malga San Valentino, sopra il lago di Resia. Due persone sono state estratte vive, ma si teme per altre due che sarebbero state investite dalla massa nevosa. Il gruppo ditravolto sembra stesse facendo un fuoripista. I soccorritori stanno lavorando in condizioni limite.La neve impedisce il volo di elicotteri.In tutto l'Alto Adige il pericolo valanghe è marcato (3 su 5)(Di mercoledì 3 gennaio 2018)