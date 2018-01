Valanga in Val Venosta | muoiono madre e figlia di 11 anni Altri 7 salvi

Valanga in Val Venosta - muoiono madre e figlia di 11 anni : Sale a due morti il bilancio della Valanga di Malga San Valentino (Bolzano). E' deceduta all'ospedale di Silandro, dove era stata ricoverata poco prima in gravissime condizioni, anche la donna di 45 ...

Valanga in Val Venosta - muoiono una bambina di 11 anni e la madre : ROMA - Non ce l'ha fatta una bambina di 11 anni estratta dalla Valanga in Alta Val Venosta, caduta nel primo pomeriggio nella zona di Malga San Valentino sopra il lago di Resia, nei pressi del centro ...

Valanga in Val Venosta - due morti : Sale a due morti il bilancio della Valanga di Malga San Valentino. E' deceduta all'ospedale di Silandro, dove era stata ricoverata poco prima in gravissime condizioni, anche la donna di 45 anni ...

Valanga Venosta - deceduta anche la madre : (ANSA) - BOLZANO, 3 GEN - Sale a due morti il bilancio della Valanga di Malga San Valentino. La madre 45enne è deceduta all'ospedale di Silandro, dove era stata ricoverata poco prima in gravissime ...

Travolte da Valanga - morte madre e figlia : Roma, 3 gen. (AdnKronos) - Una valanga in Alta Val Venosta travolge e uccide due persone. A quanto si apprende dal Soccorso Alpino, una ragazza di 11 anni e sua madre, che facevano parte di una ...

Valanga in Val Venosta : muoiono madre e figlia : Una vacanza in montagna si è trasformata in una tragedia. Una bambina di 11 anni ha perso la vita in val Venosta, in Trentino Alto Adige, dopo essere stata travolta da una Valanga che si è staccata dalla nella zona di Malga San Valentino. Immediatamente sul posto sono intervenuti i soccorritori ma ogni tentativo di rianimarla è stato del tutto inutile. La madre si trovava nella stessa zona in comapgnia della figlia. La donna, 45 anni, è ...

Valanga in Val Venosta : morta una bimba - grave la madre Tempesta Eleanor - caos voli : La disgrazia nella zona del passo Resia: la vittima è una turista tedesca di 11 anni. Faceva parte di una comitiva impegnata in un fuoripista. Condizioni meteo pessime

Valanga in Val Venosta : morte madre e figlia di 11 anni : Roma, 3 gen. (askanews) Non ce l'ha fatta una bambina di 11 anni travolta dalla Valanga in Val Venosta (Alto Adige) e poco dopo è morta anche la madre. Entrambe erano state estratte dalla neve in ...

Morte madre e figlia di 11 anni travolte dalla Valanga in Val Venosta : Roma, 3 gen. (askanews) Non ce l'ha fatta una bambina di 11 anni travolta dalla valanga in Val Venosta e poco dopo è morta anche la madre. Entrambe erano state estratte dalla neve in gravi condizioni. ...

Valanga in Alto Adige : uccisa una bambina - gravissima la madre : Una Valanga si è verificata in Alta Val Venosta (Alto Adige) nel pomeriggio di oggi. Purtroppo dalle ultime notizie riportate dall'Ansa, si apprende che una bambina di 11 anni è stata estratta...

Valanga in Val Venosta : morta ragazzina di 11 anni - grave la madre. Altri 7 in salvo : E' morta la bimba di 11 anni estratta da sotto la neve dopo la Valanga Valanga che si è verificata in Alta Val Venosta. La madre è stata ricoverata in gravissime condizioni...

Valanga in Val Venosta - trovate le due disperse : una ragazza di 11 anni è morta - la madre è grave : I soccorritori hanno trovato le due persone disperse dopo che una Valanga ha travolto un gruppo di nove sciatori a Malga San Valentino in Alta Val Venosta ( Bolzano ). Si tratta di una ragazzina di 11 ...

Tragedia in Val Venosta - Valanga travolge un gruppo : muore una ragazza di 11 anni - grave la madre [AGGIORNAMENTI LIVE] : Tragedia in Val Venosta dove una valanga ha oggi travolto un gruppo di persone. Gli ultimi aggiornamenti non sono purtroppo positivi: le due persone disperse sono state trovate. Si tratta di una ragazza tedesca di 11 anni deceduta, e la madre di 45 anni in gravi condizioni. Tutti gli altri sette membri del un gruppo di scialpinisti tedeschi sono invece rimasti illesi. La ragazza, le cui condizioni da subito sono risultate molto critiche, ...

Valanga in Val Venosta - morta una bimba grave la madre Tempesta Eleanor - caos voli : La disgrazia nella zona del passo Resia: la vittima è una turista tedesca di 11 anni. Faceva parte di una comitiva impegnata in un fuoripista. Condizioni meteo pessime