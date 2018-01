Valanga in Alto Adige | uccisa una bambina | gravissima la madre

Valanga in Alto Adige : due dispersi : Due persone risultano disperse dopo essere state travolte da una Valanga in Alto Adige. Altre due persone sono state tratte in salvo da soccorritori. La slavina si e’ abbattuta su un gruppo di sciatori che, stando ad una prima informazione, stavano praticando lo sci fuoripista. La Valanga e’ caduta nella zona del centro sciistico della Haideralm in Alta Val Venosta vicino al lago di Resia. Impegnati nelle difficili ricerche il ...