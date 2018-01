: Usa: no a Corea con arsenale nucleare - NotizieIN : Usa: no a Corea con arsenale nucleare - Tzara_1981 : @giuliapompili Allora è vero che il motivo di questa mossa di Kim è in realtà mettere in contrasto USA e Corea del Sud? - gbrauzzi : "Chi lo dice lo é, piu' di te non ce n'è". Dialoghi diplomatici tra Usa e Nord Corea. - giusa_rosi : RT @pigherino: @pigherino Si salvi chi può(anche gli Usa) Ancora aperta è la questione della Corea del Nord e la divisiva questione di Ger… -

"Gli Usa non accetteranno mai unadel Nord dotata di armi nucleari".Così l'ambasciatrice americana alle Nazioni Unite, Nikki Haley riferendosi alla possibilità che il leader nordno Kim si stia preparando all'ennesimo test missilistico. "Spero che non accada, ma se dovesse succedere dovremmo prendere ulteriori misure per fare pressione sul regime nordno" ha aggiunto Haley, secondo la Cnn. "Il mondo civilizzato deve restare unito e vigile contro l'dello stato canaglia".(Di mercoledì 3 gennaio 2018)