Una Vita puntate gennaio | Pablo arrestato per la morte di Guadalupe

Una Vita Anticipazioni Spagnole : Cayetana muore? Sara Miquel annuncia che lascerà Acacias : In un'intervista rilasciata alla rivista spagnola Telesette la Miquel annuncia di voler dire addio ad Acacias 38.

Una Vita - anticipazioni puntata di giovedì 4 gennaio 2018 : anticipazioni puntata 399 della telenovela Una VITA, in onda giovedì 4 gennaio 2018: Celia fa capire a Trini che intende mantenere il silenzio riguardo all’infedeltà del marito Felipe e attendere che la sbandata di quest’ultimo per Huertas si attenui. Trini però non è affatto d’accordo con l’amica e non riesce per niente a fingere con la Lopez, che inizia a caricare di lavoro affinché le manchi il tempo per incontrare ...

Sara Miquel : “Una Vita continuerà SENZA DI ME - ecco perché!” : Tutti la odiano, a parole, ma cosa sarebbe Una VITA SENZA la perfidia di Cayetana? Purtroppo questa è una domanda che, tra qualche tempo (per fortuna non subito), dovrà avere una risposta anche per quanto riguarda i fan italiani della telenovela. Già sappiamo, infatti, che un incendio ha fatto drammaticamente uscire di scena la Sotelo Ruz nella puntata andata in onda in Spagna lo scorso 8 agosto, il tutto con un alone di mistero che – ...

Una Vita / Mauro concede una seconda possibilità a Cayetana? (Anticipazioni 3 gennaio 2018) : Una VITA, anticipazioni puntata 3 gennaio 2018: Cayetana viene trovata davanti alla tomba di Carlota e portata in ospedale, Mauro le concede una seconda possibilità?(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 11:55:00 GMT)

Una Vita - anticipazioni puntate da lunedì 8 al 12 gennaio 2018 : la morte di Guadalupe : Nuova settimana e nuove preoccupazioni ad Acacias 38. Gli abitanti del ricco quartiere spagnolo dove è ambientata la soap una Vita, non riescono a trovare Guadalupe. Pablo avverte Martin che la madre potrebbe essersi recata al villaggio e vorrebbe andare in cerca per farla ritornare. Fernando prometterà a Teresa di aiutare Cayetana, affinchè non venga chiusa in manicomio. Egli, infatti, intercederà con il suo amico, giudice Marquez, per salvare ...

Una Vita Anticipazioni 3 gennaio 2018 : il delirio di Cayetana : Trovata davanti alla tomba di Carlota, la Sotelo ha perso il lume della ragione e viene condotta in ospedale.

Una Vita - trame fino al 12/01 : Acacias 38 sotto shock - ecco cosa accadrà a Pablo Video : Ben ritrovati con un nuovo spazio dedicato a Una Vita [Video]. Le anticipazioni degli episodi che verranno trasmessi da lunedì 8 a venerdì 12 gennaio 2018 ci rivelano che Pablo verra' arrestato per la morte di Guadalupe mentre Cayetana tornera' a casa. Nel prosieguo dell'articolo troverete la trama dettagliata. 'Una Vita': donna Cayetana eVita il manicomio Nel quartiere di Acacias 38 tutti saranno preoccupati per la prolungata assenza di ...

Una Vita - trame al 12 gennaio : la scoperta choc di Martin - l'arresto di Blasco Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni su #Una Vita, la soap opera di Canale 5, che ha appena anticipato l'uscita di scena di un protagonista [Video]. Le trame settimanali da lunedì 8 a venerdì 12 gennaio ci svelano che Martin fara' una scoperta che lo lascera' letteralmente senza parole, mentre Cayetana fara' ritorno a casa. Anticipazioni Una Vita al 8-01: la scoperta choc di Pablo e Martin Le trame delle puntate di Una Vita ...

Una Vita Acacias anticipazioni : Teresa vede il fantasma di Mauro - trama 473 Video : Nelle precedenti anticipazioni di #Una Vita Acacias 38, vi avevamo annunciato la morte di Mauro per mano di Cayetana Sotelo Ruz che, desiderosa di distruggere Teresa e il segreto che la lega a lei, ha pensato bene di far assassinare il commissario, facendo credere a tutti che si sia trattato di un suicidio d'amore. La povera Teresa, gia' demoralizzata per la relazione senza amore con Fernando, piangera' lacrime amare sulla tomba del commissario, ...

Anticipazioni Una Vita trama puntate 8-12 gennaio 2018 : Pablo arrestato per la morte di Guadalupe! : Anticipazioni Una Vita trama puntate da lunedì 8 gennaio a venerdì 12 gennaio 2018: Pablo finisce in carcere! Cayetana sotto la custodia di Teresa! Anticipazioni Una Vita: il cadavere di Guadalupe viene ritrovato presso le scuderie di Pablo che viene ingiustamente arrestato! Felipe e Huertas passano una notte d’amore insieme! Celia in crisi! Cayetana riesce ad eVitare il manicomio… I nostri amati protagonisti attraverseranno un ...

Una Vita anticipazioni gennaio : Celia scopre Felipe - Elvira tenta il suicidio Video : Le anticipazioni di gennaio 2018 di #Una Vita Acacias 38 ci svelano che nel quartierino arriveranno nuovi personaggi che animeranno la scena, tra drammi d'amore, relazioni contrastate e ricatti al limite della follia. Nel frattempo, Celia smascherera' Felipe che, con un'arroganza di certo inaspettata, dira' alla moglie di aver diritto a 'svaghi amorosi' al di fuori del matrimonio. Insomma, di carne al fuoco ce ne sara' parecchia. Di to, le ...