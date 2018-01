Una via per Giorgio Pagnanelli

Spettacoli - al Teatro ComUnale di Sala Consilina ecco 'La Traviata' : Non a caso è stata scelta la Traviata di Giuseppe Verdi: si tratta del melodramma in assoluto più popolare, il più noto ed il più amato non solo dagli Italiani ma nel mondo. "Basti pensare - ha ...

Bimbo cade dal quinto piano e muore/ Mortara (Pavia) - la mamma non è indagata : “Una tragica fatalità” : 2 anni, Bimbo cade dal quinto piano e muore: la tragedia di Capodanno a Mortara, Pavia. Cosa è successo, le urla dei vicini e una famiglia egiziana sconvolta dalla morte del figlio(Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 13:55:00 GMT)

Bolzano. Furto con Una mazza di ferro in via Guncina : BOLZANO . I festeggiamenti per la notte di Capodanno erano in corso, ma gli inquilini di un appartamento al civico 23 di via Guncina hanno subito capito che quei due botti, sordi e tanto forti da far ...

Consiglio comUnale - via libera all’aggiornamento del cronoprogramma sulla ricostruzione delle scuole : L'Aquila - Il Consiglio comunale dell’Aquila ha approvato una mozione presentata da Carla Cimoroni (gruppo L’Aquila chiama chi ama L’Aquila) riguardante l’aggiornamento del cronoprogramma relativo alla ricostruzione degli edifici scolastici. Il documento – con un emendamento a firma del sindaco Pierluigi Biondi e della stessa consigliera Cimoroni – prende spunto dalle delibere con cui la giunta comunale, nel 2015, aveva fissato il programma ...

Berlino - fumo da Una stazione ferroviaria : persone evacuate : Una grande quantità di fumo sta fuoriuscendo dalla stazione ferroviaria dello Zoo di Berlino. Per questo motivo il traffico è stato bloccato e diverse persone sono state fatte evacuare dalla zona. Lo ...

SCUOLA/ Il valzer dei supplenti - Una via di mezzo tra Strauss - roulette e blackjack : A confronto del valzer dei supplenti roulette e black-jack sono nulla. Eppure la loro gestione è forse il simbolo più vero della SCUOLA italiana. MARIA SOFIA ROSSI(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 06:10:00 GMT)SCUOLA/ Concorso presidi, attenti alle ultime trappole (compreso il voto a marzo), di E. DelfinoSCUOLA/ Chi è il prof? Solo gli studenti possono rispondere, di C. Billa

OROSCOPO 2018 - LEONE/ Il nuovo anno del segno : possibilità di viaggiare - ma attenzione alla LUna : OROSCOPO 2018, Branko: le previsioni per l'anno nuovo del LEONE. Novità interessanti legate alla possibilità di viaggiare, attenzione però alle tensioni causate dalla Luna.(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 05:43:00 GMT)

Pavia - addetto alla sicurezza investito e ucciso durante Una gara di motocross : Travolto e ucciso a bordo pista da una delle 150 motociclette che gareggiavano al kartodromo "South Milano" di Ottabiana, in provincia di Pavia. Bruno De Paoli, 68 anni, residente a Cilavegna, alle ...

Al via campagna elettorale - Una corsa lunga 65 giorni : Renzi si incunea tra Cav e M5S : Luigi Di Maio, soddisfatto per i sondaggi, continua il suo tour in Italia sottolineando l'alterità M5S con la 'vecchia politica' dei partiti. E ironizza sulle proposte elettorali di Silvio Berlusconi ...

Consiglio comUnale - via libera all’aggiornamento del cronoprogramma sulla ricostruzione delle scuole : L'Aquila - Il Consiglio comunale dell’Aquila ha approvato una mozione presentata da Carla Cimoroni (gruppo L’Aquila chiama chi ama L’Aquila) riguardante l’aggiornamento del cronoprogramma relativo alla ricostruzione degli edifici scolastici. Il documento – con un emendamento a firma del sindaco Pierluigi Biondi e della stessa consigliera Cimoroni – prende spunto dalle delibere con cui la giunta comunale, nel 2015, aveva fissato il programma ...

Bolzano : a Roma è passata Una via altoatesina alle vaccinazioni : Roma, 29 dic. (askanews) Anche il tema dei vaccini è stato al centro dell'incontro di fine anno del presidente della provincia autonoma di Bolzano Arno Kompatscher con i media locali. Kompatscher ha ...

Potenza - Francesca Barra precisa sull'archiviazione dell' "haters" lucano : "C'è molto di più ed è molto più grave. Ci vederemo in tribUnale" : La giornalista riprende sulla sua pagina Facebook i post pubblicati dal funzionario della Regione Basilicata con i quali ha offeso lei e i suoi figli. Per...

Il marchio CE? "Fuorviante". Una campagna per eliminarlo : Inutile, spesso assente o contraffatto. Talvolta campeggia anche sull'imballaggio di articoli niente affatto sicuri. È il marchio CE, il logo che dovrebbe garantire la rispondenza dei prodotti ai ...

Sacrificio d'amore - anticipazioni quarta puntata : Una speranza per Brando - Silvia cerca i soldi per le cure : Il programma può essere seguito anche da pc, tablet e smartphone in live streaming su Mediaset on Demand . Sacrificio d'amore: riassunto puntata precedente Mentre l'amore tra Silvia (Francesca ...