Un posto al sole anticipazioni | DIEGO vuole partire ma poi…

UN posto AL SOLE / Rossella indaga sulla salute di Diego (Anticipazioni 3 gennaio 2018) : Anticipazioni Un POSTO al SOLE, puntata 3 gennaio 2018: Rossella è convinta che Diego abbia dei problemi di salute e indaga su di lui. Marina riceve una sorpresa...(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 11:19:00 GMT)

Un posto al sole anticipazioni : ROSSELLA - sorprese sentimentali nel 2018? : A Un posto al sole, dopo una lunga storia d’amore con Patrizio Giordano (Lorenzo Sarcinelli), per il personaggio di ROSSELLA si apre un 2018 che potenzialmente potrebbe portare molte novità. Quali saranno? Proprio in questi giorni la figlia di Silvia (Luisa Amatucci) sarà tra i primi ad accorgersi che c’è qualcosa che non va nella salute di Diego Giordano (Francesco Vitiello) e infatti i telespettatori hanno appena appreso che il ...

VITTORIO HAMARZ VASFI / L'attore torna nel cast di Un posto al sole nel ruolo di Omar Sukur : VITTORIO HAMARZ VASFI rientra nel cast di Un posto al sole nel ruolo di Omar Sukur, il primo datore di lavoro di Patrizio Giordano. Ecco le sue prime dichiarazioni.(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 10:02:00 GMT)

UN posto AL SOLE - anticipazioni e trame puntate dall’8 al 12 gennaio 2018 : anticipazioni settimanali puntate Un POSTO al SOLE da lunedì 8 a venerdì 12 gennaio 2018: Diego sembra intenzionato a parlare della sua malattia e di cosa intende fare a riguardo. Niko si rifiuta di ascoltare i consigli del padre, che vuole convincerlo a tornare a lavorare nello studio di Ugo. Giulia apprende che Angela e Bianca si incontreranno ancora con la famiglia di Gaetano Prisco. Le ambizioni culinarie di Patrizio vengono fortemente ...

UN posto AL SOLE - anticipazioni puntata di mercoledì 3 gennaio 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE di mercoledì 3 gennaio 2018: Diego Giordano (Francesco Vitiello) cerca di far riavvicinare Rossella (Giorgia Gianetiempo) e Patrizio (Lorenzo Sarcinelli), intanto però la figlia di Silvia (Luisa Amatucci) inizia a nutrire il sospetto che proprio Diego possa avere dei problemi al cuore… Ugo (Raffaele Imparato) ha paura che Anita (Ludovica Bizzaglia) finisca per querelare Vittorio Del Bue (Amato ...

Michelangelo Tommaso : quello che non sai sull'attore di Un posto al sole : Michelangelo Tommaso s'interessa fin da giovane al cinema e si iscrive a un laboratorio teatrale prendendo parte a svariati spettacoli, finché nel 2002 non entra a far parte del cast della ...

Un posto al sole : Tv Soap intervista HAMARZ VASFI (Omar) : Omar Sukur è rientrato da poco a Un posto al sole e prossimamente lo rivedremo ancora nella Soap partenopea di Raitre. Dunque incontriamo per voi l’attore HAMARZ VASFI, divenuto molto popolare grazie alla sua interpretazione in Upas ed ora prossimo al debutto in teatro con uno spettacolo a cui prenderanno parte anche Danilo Brugia e Pio Stellaccio. Omar è rientrato a Un posto al sole. Che rapporto hai con il tuo personaggio? Un bellissimo ...

Un posto al Sole - anticipazioni puntate dal primo al 5 gennaio 2018 : Il nuovo anno non si può aprire senza le nuove puntate di Un Posto al Sole. Ecco le anticipazioni della soap opera, in onda ogni sera dal lunedì al venerdì alle...

Anticipazioni Un posto al sole : ANITA - “succederanno molte cose…” : Come già anticipato, a Un posto al sole la fine del processo a Luca Grimaldi (Marco Basile) non ha rappresentato totalmente la fine della storia a lui collegata e infatti il personaggio di ANITA Falco sarà ancora protagonista della soap per molto tempo. Lo conferma la giovane attrice Ludovica Bizzaglia – interprete di ANITA – che, intervistata dal settimanale Nuovo Tv, ha dichiarato che… …Succederanno molte cose. ANITA è ...

Un posto al Sole : anticipazioni 1-5 gennaio 2018. Caterina Vertova sarà una dark lady : Caterina Vertova Il 2018 si preannuncia ricco di novità per Un Posto al Sole. La soap di Rai3 già dal prossimo 9 gennaio vedrà, infatti, l’ingresso di un nuovo personaggio, una spietatissima dark lady di nome Veronica. A prestare il volto alla new entry, destinata a mettere i bastoni tra le ruote alla già troppo tormentata relazione tra Marina (Nina Soldano) e Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli), sarà Caterina Vertova. Per l’attrice, ...

UN posto AL SOLE / Anticipazioni 1° gennaio 2018 : gli abitanti di Palazzo Palladini festeggiano il nuovo anno : Anticipazioni Un POSTO al SOLE, puntata 1° gennaio: a Palazzo Palladini si festeggia l'arrivo del nuovo anno tra divertimento, amore e numerosi problemi.(Pubblicato il Sat, 30 Dec 2017 12:41:00 GMT)