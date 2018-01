Uffici pubblici : la pagella la daranno anche i cittadini : È stato appena reso disponibile sul sito del Ministero della Funzione Pubblica, guidato da Marianna Madia, il documento che esplicita come verranno valutate le performance degli Uffici pubblici. Il testo contiene importanti novità che coinvolgono nel processo valutativo anche i cittadini-utenti direttamente. Vediamo, quindi, cosa prevedono le linee guida del Ministero e, soprattutto, come queste impatteranno sulla vita quotidiana dei cittadini ...

Google vi vuole svegli e attenti : la notifica per i mezzi pubblici di Maps è Ufficiale : Anticipata qualche giorno fa grazie a dei primi avvistamenti, la notifica di Google Maps che indica quando scendere o cambiare mezzo pubblico è ufficiale perché annunciata da Google con un comunicato. L'articolo Google vi vuole svegli e attenti: la notifica per i mezzi pubblici di Maps è ufficiale è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Conti pubblici - Ufficio di bilancio : ‘Debito salito di 5 miliardi per garanzie a banche. Secondo il governo nessun impatto’ : Quest’anno il debito pubblico ha Continuato ad aumentare anche per effetto delle garanzie concesse dal governo al sistema bancario. Nonostante l’esecutivo, lo scorso autunno, abbia garantito che non ci sarebbero stati effetti sui saldi di finanza pubblica. L’impatto degli interventi varati a favore del Monte dei Paschi di Siena – di cui il Tesoro è diventato primo azionista – e di Banca Intesa per ...

Genova - il centrodestra fa esporre il Crocifisso in tutti gli Uffici pubblici : Una battaglia contro il laicismo radicale combattuta nel nome del Crocifisso : è questa la vittoria del centrodestra a Genova , che a partire dalle ultime elezioni amministrative ha cambiato bandiera ...

In manette 4 pubblici Ufficiali per corruzione nell’assegnazione degli appalti : I Finanzieri del Comando Provinciale di Roma hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di 4 pubblici ufficiali del Comune di Anzio, accusati di corruzione per l’assegnazione di appalti per l’acquisto di beni o per la fornitura di servizi affidati dall’Ufficio Ambiente del predetto ente locale. Gli arresti costituiscono l’epilogo di […] L'articolo In manette 4 pubblici ufficiali per corruzione ...